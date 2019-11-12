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صبحي يبحث مع سفير كندا بالقاهرة سبل التعاون الرياضي المشترك

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:41 م
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اللقاء
اللقاء
أسماء قورة
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التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالسيد جيس داتون سفير كندا بالقاهرة، مساء اليوم بديوان عام الوزارة وذلك لبحث التعاون الثنائي بين البلدين في قطاعي الشباب والرياضة.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء، على العلاقات المتميزة بين مصر وكندا، والتي اتسمت منذ نشأتها وحتى الآن بالإيجابية والتفاهم مستندة لمشتركات عديدة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين في كافة المجالات، وهو ما تسعي اليه القيادة السياسية من خلال سياسة خارجية منفتحة على كافة دول العالم وداعمة لكافة أوجه التعاون المشترك.

وأشار "صبحي" إلى أن وزارة الشباب والرياضة تضع في صدارة اهتماماتها وأولوياتها تفعيل كافة البروتوكولات التي تخدم النشء والشباب المصري، في ظل ما تتميز به كندا من جودة تعليمية، وبنية رياضية متطورة، منوها إلى أن التوجهات المصرية والإجراءات الجارية لتحسين محتوى التعليم في مصر والاستثمار في البشر والاستفادة من الموارد البشرية المصرية.

وأعرب سفير كندا لدى القاهرة عن رغبة بلاده في إعطاء دفعة جديدة لتلك العلاقات المصرية الكندية خاصة في ضوء ما تشهده مصر من طفرة رياضية كبيرة في مختلف الالعاب، مؤكدا اهتمام بلاده بالتعاون الشبابي والرياضي مع مصر، مشيرًا إلى أن كندا كانت سباقة في إنشاء وافتتاح إحدى جامعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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الكلمات المفتاحية

سفير كندا القيادة السياسية العلاقات المصرية الكندية الشباب والرياضة التعاون الثنائي

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