ندوة تعريفية لبرنامج المنح الدراسية المقدمة من جامعة شيكاغو بتجارة عين شمس

نظم قطاع الدراسات العليا بكلية التجارة جامعة عين شمس، ندوة تعريفية لبرنامج المنح الدراسية المقدمة من جامعة شيكاغو لعام 2019/2020.





وذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة، عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وخالد قدري عميد كلية التجارة.





وصرحت هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والمنسق الاكاديمى للاتفاقية أن محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس قد أوضح خلال استقباله بقصر الزعفران دينا راشد مساعد عميد جامعة شيكاغو، هبة اسكندر مدير التطوير والتنمية المجتمعية بمؤسسة ساويرس وشركة اوراسكوم، بحضور خالد قدرى، أن هذا التعاون ياتى ضمن برنامج "ساويرس" لتقديم منح دراسية لطلاب كلية التجارة للعام الثانى على التوالى بالجامعة للدراسة بجامعة شيكاغو لمدة عام كامل في مجال التمويل والاقتصاد والتى قد تمتد لمرحلة الدراسات العليا.





كما أكد على ضرورة التوسع فى مجالات التعاون بين جامعة عين شمس وكل من مؤسسة ساويرس وجامعة شيكاغو الأمريكية لتضم العديد من كليات الجامعة الأخرى.





وخلال الندوة التعريفية التى عقدت بقاعة على لطفى بكلية التجارة أكد خالد قدرى عميد الكلية أن هذه الاتفاقية تأتى في ضوء رؤية جامعة عين شمس بضرورة مواكبة التطور العلمى والتواجد على المستوى العالمى فى كافة المجالات، حيث تتضمن الاتفاقية أوجه تعاون مختلفة بين جامعة عين شمس ممثلة فى كلية التجارة وجامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية خاصةً فى مجالات البحوث والتعليم.





وفى ذات الندوة أوضحت هيام وهبة أن هناك أربع طلاب من أبناء الكلية بالفرقة الثالثة ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية قد حصلوا العام الماضى على هذه المنحة وسافروا لاستكمال دراسة السنة الرابعة فى جامعة شيكاغو والتى تعد من أكبر الجامعات الأمريكية كما أوضحت سيادتها أن هذا التعاون المثمر جاء نتيجة عدد من الاجتماعات التى عُقدت مع الأستاذة الدكتورة دينا راشد نائب عميد بجامعة شيكاغو لبحث ومناقشة أوجه التعاون الخاص بالمنحة الدراسية.





كما أشارت هيام وهبه أنه طبقًا لاتفاقية التعاون بين كلية التجارة وجامعة شيكاغو سوف يتم اختيار مجموعة من أوائل الطلاب وفقا للمعدل التراكمى وسيتم عقد مجموعة من الاختبارات والمقابلات الشخصية لاجتياز شرط اللغة المطلوب للدراسة فى جامعة شيكاغو، وسيتم منح هؤلاء الطلاب عام دراسة كامل يشتمل على دراسة ١٢ مقرر علمي تعادل بعضها مقررات الفرقة الرابعة فى تخصصى التمويل والاقتصاد، علمًا بأن هذه المنحة سوف تتيح لهؤلاء الطلاب دراسة بعض المقررات على مستوي الدراسات العليا، بالإضافة إلى الدخول فى برامج تدريبية داخل الجامعة وخارجها.





جدير بالذكر أن جامعة شيكاغو مصنفة ضمن أفضل 10 جامعات على مستوى العالم، ويلتحق بها حاليًا أكثر من 16 ألف طالب وطالبة في كليات وبرامج متعددة في مختلف مجالات الفنون والعلوم وإدارة الأعمال، وغيرها من التخصصات المختلفة.



