منة فضالي: "سأقرر فراق البعض ولن أواجهم بالأخطاء"

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" .



وكتبت "فضالي" على هذه الصورة قائلة: "‏ذات يوم أقرر فراق البعض ومحو البعض لن أواجه أحدًا بأخطائه ولن أعاتب احدآ على تقصيره فالجميع يدرك ما يفعله جيدا حتي وان ادعي التودد".



وعلق أحد المتابعين عليها قائلاً: ‏‎"منورة يانجمة مصر، أميرة الأميرات".. وقال آخر: "‏‎وهو في حد يغلط في القمر اصلا ده يبقا مش بيشوف".



وعلى صعيد أخر قدمت "فضالي" العديد من المسلسلات منها قيد عائلي، بيت السلايف، وش تاني، اللص والكتاب، عيون ورماد، قلب امراة، العقرب، حاميها وحراميها، مزاج الخير، سلسال الدم، سكة الهلالي، نساء لا تعرف الندم، سوق الزلط، من غير ميعاد.



وشاركت "فضالي" في بعض الأفلام منها ضد مجهول، كاريوكي، ليلة حب حلوة، مجانين نص كوم، الموقف، مفيش فايدة، أزمة شرف، تحت الترابيزة، براءة ريا وسكينة.