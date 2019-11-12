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"لجنة الصحة": المكملات الغذائية قاتلة في هذه الحالة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:35 م
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة والصناعة الدوائية باتحاد المستثمرين، إن المكملات الغذائية تكون آمنة إذا تم استخدامها بطريقة صحيحة، على حسب احتياج الجسد لها، أما إذا زادت عن حدها تكون خطيرة.

وأشار "حافظ"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامجها "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن أمريكا أكبر دولة في العالم منتجة للمكملات الغذائية.

وأكد أنه من الممكن أن تكون المكملات الغذائية سببًا في وفاة الشباب حينما تحتوي على الأحماض الأمينية بالجرعات العالية، والهرمانات التي تستخدم لنمو وانتفاخ العضلات بشكل مفرط، وحينما تحتوي على البروتينات الزائدة، مشددًا على أنه يجب استخدام المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب.

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