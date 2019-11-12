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رئيس كازاخستان ينقل تحياته إلى السيسي: زيارته عززت العلاقات الثنائية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:31 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
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قدَمت السفيرة منال يحيى الشناوي، سفيرة مصر الجديدة لدى كازاخستان، أوراق اعتمادها إلى رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، بمقر رئاسة الجمهورية يوم 11 نوفمبر الجاري.

ونقل رئيس جمهورية كازاخستان، عقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مُعرباً عن اعتزازه بالزيارة التي قام بها إلى كازاخستان في عام 2016، وما دشنته من أفق أمام تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

كما أشار رئيس جمهورية كازاخستان إلى تقديره للتعاون القائم بين البلدين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وتقارب الرؤى بين البلدين تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها، أعربت السفيرة منال الشناوي عن تقدير مصر للعلاقات الودية والتعاون المشترك القائم بين البلدين، مؤكدة تطلعها للعمل نحو تعزيز أوجه العلاقات الثنائية مع كازاخستان في شتى المجالات خلال الفترة المقبلة.

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الكلمات المفتاحية

كازاخستان السفيرة منال يحيى الشناوي الرئيس السيسي

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