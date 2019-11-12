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محمد بن راشد: اتفاق الرياض يمهد الطريق للحل السياسي في اليمن

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:23 م
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بوابة الفجر
ترجمة - أحمد ثابت
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رحب مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء، بتوقيع اتفاقية الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الجنوبي الانتقالي تحت رعاية المملكة العربية السعودية، معرباً عن ثقته في أن هذا الاتفاق سيؤسس حقبة جديدة من العمل الموحد والفعال لتلبية تطلعات الشعب اليمني.

كما أكد مجلس الوزراء دعم الإمارات العربية المتحدة لجميع الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية من خلال قيادتها للتحالف العربي من أجل تحقيق الاستقرار في اليمن والسماح لها باستعادة دورها في المنطقة.

ويدعو الترتيب الجديد إلى عدد متساو من الوزارات بين المجلس الجنوبي الانتقالي وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

مشيرًا، إلى أن اتفاق الرياض يوحد الصفوف اليمنية ضد الانقلاب المستمر على مؤسسات الدولة ويمنح فرصة للتوصل إلى حل سياسي يحفظ الاستقرار والازدهار في اليمن.

ومن جانبه، فقد أشاد حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم بالدعم الذي يبذله جميع الجهود السعودية المبذولة لتوحيد الصفوف اليمنية.

 

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الكلمات المفتاحية

محمد بن راشد ازمة اليمن اتفاق الرياض

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