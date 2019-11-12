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تعرض حزب العمال البريطاني لهجوم الكتروني

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:03 م
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جيريمي كوربن
جيريمي كوربن
وكالات
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تعرض حزب العمال البريطاني، لهجوم سيبراني واسع، اليوم الثلاثاء، أضر بجزء من جهود حملته للانتخابات العامة التي ستجري الشهر المقبل.



وقال الحزب الذي يتزعمه جيريمي كوربن في بيان: "لقد تعرضت منصات الحزب الرقمية لهجوم سيبراني معقد وواسع".



وأضاف: "اتخذنا إجراءات عاجلة، وفشل الهجوم بسبب أنظمتنا الأمنية القوية. وقد تمكنا من المحافظة على سلامة جميع منصاتنا، ونحن واثقون من أنه لم يحدث أي اختراق للبيانات".



وأضاف الحزب أن بعض نشاطات حملته أصبحت أبطأ إلا أنه تمت استعادة سرعتها صباح الثلاثاء، وعادت إلى العمل كالمعتاد.



وقال حزب العمال أنه أبلغ عن الحادث للمركز الوطني للأمن السيبراني، وهو جزء من وكالات الاستخبارات التي تراقب وتعمل لحماية أنظمة الأمن.
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