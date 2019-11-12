سعر مواد البناء اليوم الثلاثاء.. أسعار الأسمنت بعد أخر ارتفاع

سعر مواد البناء اليوم





يشهد سوق مواد البناء حالة من الإضطراب ليرتفع كل من أسعار الأسمنت اليوم بالتوازي مع أسعار الحديد، ليرتفع سعر طن الأسمنت بنحو 130 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بالرغم من استمرار حالة الركود، وتتباع بوابة الفجر التطورات أسعار مواد البناء لحظة بلحظة.









سعر مواد البناء اليوم "أسعار الأسمنت اليوم"

هدأت حالة الارتفاع في أسعار الأسمنت اليوم في السوق المصري بعد صعود الأسعار مرتين خلال شهر نوفمبر، لترتفع بنحو 130 جنيهًا ليترواح سعر طن الأسمنت للمستهلك ما بين 920 إلي 950 جنيه، وللمرة الأولي في 2019 يصعد سعر مواد البناء اليوم من الحديد والأسمنت .









أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء

أسمنت أسوان 820 جنيهًا للطن

أسمنت المخصوص 865 جنيها للطن

أسمنت شورى 788 جنيهًا للطن

أسمنت الصخرة 818 جنيهًا للطن

أسمنت السويدي 900 جنيها للطن

أسمنت النصر 838 جنيها للطن

أسمنت حلوان 898 جنيهًا للطن

الأسمنت الأبيض 2400 جنيه

الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا

سوبر سيناء 2420 جنيهً

رويال العادة 2400 جنيه للطن

سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 875 جنيهًا للطن

أسمنت قاهر البحار 915 جنيه للطن

أسمنت السويس سي ووتر 875 جنيهًا للطن







متوسط سعر طن الأسمنت الأبيض يتراوح ما بين 2400 جنيهًا إلي 2500 جنيهًا.



متوسط سعر الأسمنت المخلوط ما بين 780 جنيهًا للطن إلي 833 جنيهًا للطن.

متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة يتراوح ما بين 875 جنيهًا إلي 923 جنيهًا للطن.

متوسط سعر طن الجبس ما بين 610 جنيهًا إلي 680 جنيهًا.





اسعار مواد البناء اليوم "أسعار الحديد"





ارتفعت أسعار الحديد ، بسبب صعود أسعار خام الحديد "البليت" والخردة بنحو 100 دولار، ليسجل سعر طن خام الحديد نحو 700 دولار، وسبق أن تراجعت أسعار البليت بنحو 70 دولار خلال الشهر الماضي ليسجل متوسط سعر الطن من خام الحديد "البليت" 655 دولار، وخفض مجلس الوزارء سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات، ليعاود الصعود مرة أخر خلال الشهر الجاري مع ارتفاع أسعار البليت لتسجل نحو 700 دولار للطن بجانب ارتفاع سعر الخردة بنحو 100 دولار للطن، وسجلت قيمة الارتفاع منذ بداية الشهر وحتى الأن نحو 800 جنيهًا.





أسعار الحديد اليوم الثلاثاء





أسعار حديد عز 10370 جنيهًا للطن





أسعار حديد المصريين 10 آلاف جنيه للطن





أسعار حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن





أسعار حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن





أسعار حديد بشاي 10 آلاف و100 جنيه للطن





أسعار حديد المراكبي 10 آلاف للطن





أسعار حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن





أسعار حديد المعادي سجل 9 آلاف و850 جنيه للطن





أسعار حديد الجارحي اليوم 9600 جنيه للطن





أسعار حديد السويس 10 ألاف جنيه للطن



