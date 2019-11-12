Advertisements
Advertisements
Advertisements

سعر مواد البناء اليوم الثلاثاء.. أسعار الأسمنت بعد أخر ارتفاع

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:02 م
Advertisements
اسعار الأسمنت
اسعار الأسمنت
الفجر الاقتصادي
Advertisements
سعر مواد البناء اليوم

يشهد سوق مواد البناء حالة من الإضطراب ليرتفع كل من أسعار الأسمنت اليوم بالتوازي مع أسعار الحديد، ليرتفع سعر طن الأسمنت بنحو 130 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بالرغم من استمرار حالة الركود، وتتباع بوابة الفجر التطورات أسعار مواد البناء لحظة بلحظة.


سعر مواد البناء اليوم "أسعار الأسمنت اليوم" 
هدأت حالة الارتفاع في أسعار الأسمنت اليوم في السوق المصري بعد صعود الأسعار مرتين خلال شهر نوفمبر، لترتفع بنحو 130 جنيهًا ليترواح سعر طن الأسمنت للمستهلك ما بين 920 إلي 950 جنيه، وللمرة الأولي في 2019 يصعد سعر مواد البناء اليوم من الحديد والأسمنت .


أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء
أسمنت أسوان 820 جنيهًا للطن
أسمنت المخصوص 865 جنيها للطن
أسمنت شورى 788 جنيهًا للطن
أسمنت الصخرة 818 جنيهًا للطن
أسمنت السويدي 900 جنيها للطن
أسمنت النصر 838 جنيها للطن
أسمنت حلوان 898 جنيهًا للطن
الأسمنت الأبيض 2400 جنيه
الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا
سوبر سيناء 2420 جنيهً
رويال العادة 2400 جنيه للطن
سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 875 جنيهًا للطن
أسمنت قاهر البحار 915 جنيه للطن
أسمنت السويس سي ووتر 875 جنيهًا للطن


متوسط سعر طن الأسمنت الأبيض يتراوح ما بين  2400 جنيهًا إلي 2500 جنيهًا.


متوسط سعر الأسمنت المخلوط ما بين 780 جنيهًا للطن إلي 833 جنيهًا للطن.

متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة يتراوح ما بين 875 جنيهًا إلي 923 جنيهًا للطن.

متوسط سعر طن الجبس ما بين 610 جنيهًا إلي 680 جنيهًا.

اسعار مواد البناء اليوم "أسعار الحديد"

ارتفعت أسعار الحديد ، بسبب صعود أسعار خام الحديد "البليت" والخردة بنحو 100 دولار، ليسجل سعر طن خام الحديد نحو 700 دولار، وسبق أن تراجعت أسعار البليت بنحو 70 دولار خلال الشهر الماضي ليسجل متوسط سعر الطن من خام الحديد "البليت" 655 دولار، وخفض مجلس الوزارء سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات، ليعاود الصعود مرة أخر خلال الشهر الجاري مع ارتفاع أسعار البليت لتسجل نحو 700 دولار للطن بجانب ارتفاع سعر الخردة بنحو 100 دولار للطن، وسجلت قيمة الارتفاع منذ بداية الشهر وحتى الأن نحو 800 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء

أسعار حديد عز  10370 جنيهًا للطن

أسعارحديد المصريين 10 آلاف جنيه للطن

أسعار حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن

أسعار حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن 

أسعار حديد بشاي 10 آلاف و100 جنيه للطن

أسعار حديد المراكبي 10 آلاف للطن

أسعار حديد سرحان  10 آلاف و100 جنيه للطن

أسعار حديد المعادي سجل 9 آلاف و850 جنيه للطن

أسعار حديد الجارحي اليوم 9600 جنيه للطن

أسعار حديد السويس 10 ألاف جنيه للطن

أسعار حديد عنتر 9740 جنيهًا للطن
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طن الحديد طن الاسمنت سعر طن الحديد سعر طن الاسمنت سعر الحديد في مصر سعر الحديد سعر الاسمنت في مصر سعر الاسمنت الحديد والاسمنت اسعار الحديد اليوم اسعار الحديد اسعار الاسمنت اليوم اسعار الاسمنت

أخبار تهمك

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنظر المصريين أول ديسمبر المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صدمة كبرى لمنتخب مصر بشأن محمد صلاح

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - إصابة جديدة تضرب صفوف برشلونة

منذ 38 دقيقة

أول رد فعل من سترلينج بعد استبعاده من تشكيلة منتخب إنجلترا

منذ ساعة و 11 دقيقة

ورطة جديدة لمرتضي منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وجماهير الزمالك تُهاجمه

منذ ساعة و 21 دقيقة

من جديد.. العروض السعودية تطارد طارق حامد

منذ ساعة و 22 دقيقة

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ أقل من ساعة

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

منذ أقل من ساعتين

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ يوم

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

عاجل.. رينيه فايلر يعثر على "بديل" حمدي فتحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في محافظة الإسماعيلية

سعر طن الأسمنت اليوم الإثنين 14-10-2019.. وتراجع جديد في الأسعار

أسعار مواد البناء اليوم في مصر الأحد 20-10-2019

اسعار مواد البناء اليوم الأحد 27-10-2019 في الأسواق .. تراجع جديد في سعر الحديد

أسعار مواد البناء (الحديد والأسمنت) اليوم الثلاثاء 29-10-2019

أسعار مواد البناء (الحديد والأسمنت) اليوم الجمعة 1-11-2019

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:05 م

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

04:48 م

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

05:35 م

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

02:09 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status