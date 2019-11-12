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أخبار الطقس| الأرصاد الجوية: درجات الحرارة تعاود انخفاضها مجددا في هذا الموعد

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:52 م
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حالة الطقس - اخبار الطقس
حالة الطقس - اخبار الطقس
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تقدم بوابة الفجر الإلكترنية اخبار الطقس للمواطنين المهتمين بتفاصيل الطقس، كما تنشر درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين، وتتضمن المقالة التالية درجات الحرارة مع تفاصيل جديدة في أخبار الطقس، حيث تعاود الحرارة انخفاضها مجددا بعد ارتفاعها اليوم، وستشهد معظم المناطق أمطارا وسيول.

أخبار الطقس
كشفت الأرصاد الجوية عن أخبار الطقس خلال الأيام القادمة، معلنة أن ن درجة الحرارة العظمي ،لليوم الثلاثاء، 32 درجة بينما ترتفع غدا الاربعاء حيث تصل العظمي لـ33 درجة، تعاود درجات الحرارة انخفاضها يوم الخميس حيث تصل درجة الحرارة العظمي 31 درجة على القاهرة، بعدما شهدت الحرارة اليوم ارتفاعا طفيفا ووصلت لـ32 درجة.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس خلال الـ48 ساعة القادمة، مليئة بالمفاجأت والكواليس، وستظهر السحب منخفضة ومتوسطة، مهيأة لسقوط أمطار متوسطة الشدة علي السواحل الشمالية والغربية وجنوب سلاسل البحر الأحمر مع احتمالية وصولها لمناطق في جنوب الصعيد. 
 

اخبار الطقس
اخبار الطقس
الأرصاد تكشف عن تفاصيل جديدة في أخبار الطقس

وأعلنت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غير المستقرة ستمتد حتي يوم الخميس، بسبب انخفاض درجات الحرارة مرة آخري، لتشمل أغلب السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة، وأن الأمطار ستكون غريزة ورعدية أحيانا، وقد تصل لحد السيول علي مناطق من جنوب سيناء جبال البحر الأحمر، نظرا للطبيعة الجبلية.
 
وتوقعت هيئة الارصاد الجوية أن تنتهي حالة عدم الاستقرار ابتدا من يوم الجمعة الموافق 15\11\2019، مع استمرار فرصة سقوط الأمطار الذي يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة علي شمال البلاد بنسبة تتراوح من 4 لـ5 درجات لتعود لمعدها الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة في ساعات الليل. 

اخبار الطقس يوم الخميس

ونبهت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة منعا لحدوث انزلاق عجلة القيادة المسببة لحوادث الطرق خاصة في ساعات النهار الأولي، بسبب تكون الشبورة المائية التي تُضعف الرؤية.

درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة القادمة 

الأربعاء 13 نوفمبر.. وتفاصيل درجات الحرارة

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.
السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.
جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.
شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.
جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20

الخميس 14 نوفمبر.. وتفاصيل درجات الحرارة

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.
السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.
جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.
شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.
جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.
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طقس الخميس درجات الحرارة حالة الطقس الطقس الحرارة الارصاد الجوية اخبار الطقس

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