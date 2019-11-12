أخبار الطقس| الأرصاد الجوية: درجات الحرارة تعاود انخفاضها مجددا في هذا الموعد

تقدم بوابة الفجر الإلكترنية اخبار الطقس للمواطنين المهتمين بتفاصيل الطقس، كما تنشر درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين، وتتضمن المقالة التالية درجات الحرارة مع تفاصيل جديدة في أخبار الطقس، حيث تعاود الحرارة انخفاضها مجددا بعد ارتفاعها اليوم، وستشهد معظم المناطق أمطارا وسيول.





أخبار الطقس

كشفت الأرصاد الجوية عن أخبار الطقس خلال الأيام القادمة، معلنة أن ن درجة الحرارة العظمي ،لليوم الثلاثاء، 32 درجة بينما ترتفع غدا الاربعاء حيث تصل العظمي لـ33 درجة، تعاود درجات الحرارة انخفاضها يوم الخميس حيث تصل درجة الحرارة العظمي 31 درجة على القاهرة، بعدما شهدت الحرارة اليوم ارتفاعا طفيفا ووصلت لـ32 درجة.





وأوضحت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس خلال الـ48 ساعة القادمة، مليئة بالمفاجأت والكواليس، وستظهر السحب منخفضة ومتوسطة، مهيأة لسقوط أمطار متوسطة الشدة علي السواحل الشمالية والغربية وجنوب سلاسل البحر الأحمر مع احتمالية وصولها لمناطق في جنوب الصعيد.



