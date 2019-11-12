شركة إماراتية تطلق برنامج TIP لدعم المبتكرين ورواد الأعمال في مصر

أعلنت شركة invertium عن إطلاق برنامج Technology Innovation Pioneers TIP في مصر بهدف الربط بين كافة أطراف المنظومة المتعاملة في مجال ريادة الأعمال سواء من أصحاب الأفكار والشركات الناشئة، أو الممولين وصناديق الاستثمار، أو أصحاب التحديات والذين يطالبون بعرض الحلول من المشكلات، أو الحضانات ومسرعات الأعمال.

ويأتي البرنامج في مصر كمحطة ثانية بعد الإمارات العربية المتحدة التي شهدت فاعليات الدورة الأولى من البرنامج في العام الماضي، نتج عنها حضور 1185 مشارك من 34 دولة، فازت فيها 24 شركة، وحصل المشاركون على 990دورة بحضور أكثر من 700 شخص.

وحضر الاحتفالية التي نظمتها الشركة اليوم في القاهرة الدكتور هشام عيسى مديرالعمليات في شركة invertium الإماراتية، وسامح علي مدير التطوير والمدير التجاري بالشركة، والسيد نادرحريز مدير مشروع Technology Innovation Pioneer.

قال الدكتور هشام عيسى مدير التطوير بالشركة الإماراتية إن مصر تمتلك من الطاقات البشرية والفكرية ما يؤهلها للتفوق في مجال ريادة الأعمال بشكل كبير، لا سيما وأن مصر جاءت في المرتبة الثانية خلال العام الماضي في عدد الشركات الناشئة بعد الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن البنية الأساسية التي بدأتها الحكومة منذ عام 2005، و2006 خلقت بيئة محفزة بقوة تشجع الاستثمارات ودخول الشركات العالمية.

وتسعى المنصة إلى خلق منظومة لتمكين روادالأعمال من خلال ضم كافة اللاعبين من رواد الأعمال والممولين، والرعاة والجهات الحكومية، والمؤسسات غير الهادفة للربح، بالإضافة إلى أصحاب المشكلات أو ما يطلق عليهم Challenge Owners الذين يحركون رواد الأعمال نحو ابتكار الأدوات والأفكار والشركات لحل تلك المشكلات.

وأكد عيسى، أن كل الخطوات الحالية تسعى إلى ربط الجهات المعنية ببعضها بدلاً من كونها جزرًا منعزلة تعمل على كل على حدا ومن ناحيتنا فإننا على أتم استعداد للتواصل مع كافة الجهات المعنية بهدف بناء الجسورالرابطة بين كافة العاملين في ريادة الأعمال، وبدأت تلك الخطوات الهادفة لدعم ريادة الأعمال في الإمارات المتحدة العربية العام الماضي ضمن خطة الحكومة الإماراتية لمئوية الإمارات في 2071.

من جانبه قال نادر حريز، إن المنظومة تسعى لعقد حملات ترويجية حول منظومات ريادة الأعمال وستبدأ في مصر بعرض أحد تلك الجولات في الجريك كامبس باعتباره قبلة الشركات الناشئة في مصر، بهدف خلق بيئة محفزة وربط المبتكرين بالأدوات الترويجية اللازمة، مع التركيز على حقوق الملكية الفكرية للمبتكر ولافكاره الإبداعية، وتسجيل براءات الاختراع للحفاظ على المنظومة الابتكارية المحلية.

تم إطلاق برنامــج روّاد التكنولوجيــا والابتــكار (TIP) من قبل وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي وتماشيا مع مئوية الإمارات العربية المتحدة ٢٠٧١.

وتابع حريز "يهدف برنامــج روّاد التكنولوجيــا والابتــكار (TIP) للنهوض بمنظومة ريادة الأعمال على المستوى المحلّي والإقليمي والعالمي في مسعى لحلّ التحديات المهمة ضمن قطاعات الصحة والبيئة والطاقة، يقدم البرنامج منصة مثالية لتمكين المبتكرين وروّاد الأعمال وتعريفهم بالمستثمرين من خلال تنفيذ سلسلة من المبادرات الجريئة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية".

كما يستهدف (TIP) كل من المبتكرين ورواد الاعمال والطلاب من المنطقة والعالم، ويمنحهم فرصة فريدة من نوعها لتقديم الأفكار الإبداعية والابتكارات، واستعراضها امام كبار المستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في تحويلها إلى حلول فعالة قابلة للتطبيق في دولة الإمارات وجميع أنحاء العالم، للتأهل والانضمام للبرنامج يجب على المتقدم تبني فكرة أو تكنولوجيا مبتكرة لديها الامكانية لحل التحديات ضمن قطاعات الصحة والبيئة والطاقة

وأكد حريز خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالقاهرة اليوم "سيحصل الفائزون على فرص فريدة من الدعم، بالإضافة الى اتاحة الفرصة للتواصل مع شبكة محلية ودولية تتضمن قادة متخصصين ولاعبين مؤثرين في قطاعات مختلفة، وبناء علاقات تجارية متخصصة تخدم التطلعات المستقبلية".