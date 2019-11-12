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السعودية: نعمل على هذه الأولويات الثلاث.. ونركز جهودنا حول جودة التعليم

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:57 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر السعودي
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أعلن الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم، اليوم الثلاثاء، أن المملكة ودول المنطقة تستجيب لأولويات السياسات الثلاث بالمنطقة العربية على النحو المتفق عليه بالاجتماع الإقليمي الثالث حول التعليم 2030، الذي عُقد بالأردن في نوفمبر عام 2018م، وهي: ضمان التوفير العادل والشامل للتعليم الجيد للنازحين والمتضررين، وتحسين جودة التعليم والتعلُّم، وزيادة تمويل التعليم وابتكار استخدامه.

يأتي ذلك خلال مشاركة "آل الشيخ"، في الاجتماع السابع للجنة التوجيهية لأهداف التنمية المستدامة للتعليم 2030، بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال الوزير: نعمل في المملكة على هذه الأولويات الثلاث، ونركز جهودنا على جودة التعليم والتعلُّم، وعلى هذا النحو أجرينا إصلاحات كبيرة بالسياسة التعليمية، التي تتعلق بالمناهج والتقييم والتطوير المهني للمعلمين، مع التركيز المستمر على نواتج التعلُّم في جميع المستويات.

وأضاف الوزير: "نعلم أن هذه عملية طويلة، وبالتالي سنعمل في السنوات العشر المقبلة قبل بلوغ الهدف عام 2030 بكل ما بوسعنا؛ ليستفيد جميع أطفال وشباب بلادنا من جودة ونواتج التعلُّم ذات الصلة بمهارات القرن الـ21، والثورة الصناعية الرابعة، ومتطلبات فرص العمل للقرن الجديد، مشيرًا إلى العمل على جميع المستويات والأبعاد لتزويد الأجيال المستقبلية بالمعرفة والكفاءات المناسبة، والتأكُّد من جاهزية المعلمين بشكل أفضل؛ لتقديم المناهج الجديدة بتأسيس معهد وطني لتدريب وتطوير المعلمين.

ونوَّه وزير التعليم، بأن من بين الأولويات الرئيسية التي قدمتها وزارة التعليم هذا العام، نظام الجامعات الجديد، ومبادرة توسع التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، مشيرًا إلى أن المملكة تدعم الاستجابة التعليمية في الحالات الإنسانية، التي تواجه العديد من البلدان المتأثرة بالأزمة بالمنطقة، كما في اليمن ولبنان والأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين).

ولفت الوزير، إلى أن التعليم سيكون أولوية رئيسية في جدول أعمال قمة مجموعة العشرين، التي ستستضيفها المملكة قريبًا في 2020م، مبديًا تطلع المملكة للعمل مع منظمة اليونسكو والمنظمات الدولية الأخرى؛ لضمان تغطية ومعالجة قضايا التعليم الكبرى، ومستقبل الجيل القادم في العالم في قمة مجموعة العشرين المقبلة.

كما شهد وزير التعليم- اليوم- افتتاح المؤتمر العام لليونسكو في دورته الأربعين؛ بحضور جميع أعضاء المنظمة البالغ عددهم 195 دولة، ويستمر لمدة أسبوعين في مقر اليونسكو في العاصمة الفرنسية.

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