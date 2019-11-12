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سقوط الشمس وتعادل الماظة في مؤجلات القسم الثالث

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:03 م
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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أسفرت نتائج مؤجلات مجموعة القاهرة، بالقسم الثالث، التي أقيمت اليوم الثلاثاء عن فوز فريق الأميرية بقيادة خالد سعد خارج ملعبه على فريق الشمس ، بهدفين مقابل هدف.

شهد اللقاء إحراز اللاعب هشام سعودى لهدف التقدم للشمس في الثانية 35 من بداية المباراة من خلال عرضية أسقطها داخل المرمى وهو أسرع هدف في المجموعة حتى الآن وتعادل "زاسكو" للفريق الأميرية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

واستطاع محمد عبد المنعم لاعب الأميريةمن تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

بهذا الفوز يصبح رصيد فريق الأميرية 9 نقاط في المركز الخامس و يبقى الشمس على القمة برصيد 13 نقطة متساوية مع فريق شباب بطا.

حسم التعادل الإيجابي مباراة ألماظة مع الغابة بهدفين لكل منهما، حيث انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم فريق ألماظة بهدف أحمد عبد اللطيف بيبو في الدقيقة 12 وتعادل محمد عرفه للغابة في الدقيقة 20، و تقدم أحمد إبراهيم الحماصى بالهدف الثاني للماظة في الدقيقة 15 من الشوط الثاني وتمكن إسلام حسن من تسجيل هدف التعادل لفريق الغابة في الدقيقة 35.

و طرد الحكم أحمد عباس لاعبين من فريق ألماظة فؤاد طاهر ومحمود شبين في الدقائق الأخيرة للحصول اللاعبين على الإنذار الثاني.


ترتيب المجموعة السادسة

1- الشمس 13 نقطة
2- شباب بطا 13 نقطة
3- السكة 12 نقطة
4- الشرطة 12 نقطة
5- الأميرية 9 نقاط
6- ألماظة 8 نقاط
7- الغابة 8 نقاط
8-مصر للتأمين 7 نقاط
9- بنها 7 نقاط
10- طوخ 7 نقاط
11- بهتيم 7 نقاط
12- العبور 6 نقاط
13- البلاستيك 4 نقاط
14- المرج 4 خ
15- سراى القبة بدون نقاط
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