سينما الزمالك تعرض فيلم "الأب" الحاصل على جائزة الكريستال جلوب

يذك أن الفيلم يبدأ بوفاة الأم ودفنها، فحين يعاني الأب من صدمة فقدانها، ويرغب في التواصل معها من جديد، عن طريق وسيط روحاني، ليتعرف على رسالتها الأخيرة التي ودت إخباره بها قبل رحيلها، على الجانب الآخر، يتمنى الابن أن يعود والده لرشده، حتى يمكنه العودة لزوجته التي أخفى عنها خبر وفاة والداته، ويسعى الابن بعد فقدان الأب لرشده لمساعدته لمعرفة رسالة الأم الأخيرة.

عرضت سينما الزمالك منذ قليل، فيلم "الأب"، وجاء العرض ضمن عروض اليوم السابع، من مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي في دورته الثانية عشر.فيلم "الأب" من إخراج كريستينا جروزيفا وبيتر فالشانوف، ويشارك في بطولته كل من إيفان سافوف، وإيفان بارنيف، وهو من إنتاح مشترك بين بلغاريا واليونان لعام ٢٠١٩، والفيلم حائز على الجائزة الكبرى جائزة الكريستال جلوب.