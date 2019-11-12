الأسد: قطر هي السبب في الأزمة السورية (فيديو)





نشرت قناة "مداد نيوز" السعودية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يوضح تقريرا مصور بعنوان "بشار الأسد يكشف دور قطر في الأزمة السورية"، ويكشف فيه عن دور قطر وتسببها في الصراع فى سوريا وتحريض المواطنين السوريين على التظاهر ضد النظام في 2011.





هذا وأوضح التقرير أن الرئيس السوري، بشار الأسد، اتهم قطر بالتسبب في بدء الصراع في سوريا، من خلال تحريض مواطنين سوريين على التظاهر ضد نظام الأسد في 2011، حيث "كان العامل يتلقى 50 دولارًا أمريكيًا للتظاهر في بادئ الأمر، وبعدها قاموا بدفع 100 دولار في الأسبوع"، معتبراً أن حركة الاحتجاجات التي بدأت في 2011 "لم تكن سلمية".





وصرح الأسد، بأن استمرار التظاهرات التي بدأت كموجة للمطالبة بتحسين أوضاع البعض تم اختراقها عبر تنظيم الإخوان الموالي لقطر، والذين استخدموا شعارات دينية لفرض عباءة دينية طائفية على المظاهرات.





كما أشار الرئيس السوري، إلى أن رجال الشرطة لم يكونوا أول من أطلق النار على التظاهرات، لأنهم لم يكونوا يحملون رشاشاتٍ ولا حتى مسدسات حينها.





وأضاف التقرير، فيما يتعلق بقضية الطفل السوري "حمزة الخطيب" الذي قتل قبل سنوات، قال: إن "حكومته لم تعذب الطفل الذي كان يبلغ من العمر 13 عاما، متهما جهات لم يسمها بقتله"، وقمت بزيارة أهله واقنعتهم بروايته لواقعة مقتل الخطيب.





وأشار بشار الأسد، إلى أن الولايات المتحدة وتركيا شاركا تنظيم داعش في تهريب النفط السوري وسرقته منذ 2014، متهماً الأكراد بسرقة "بعض النفط السوري" من حقول النفط في شمال شرق سوريا قائلا: "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لص سرق القمح والنفط".





ونفي الرئيس السوري الاتهامات الموجهة للنظام السوري باستخدام أسلحة كيمائية في مواجهة معارضيه في مدينة الغوطة في 2013، مؤكدًا على أن "الجيش السوري لم يستعمل الأسلحة الكيميائية إطلاقاً".