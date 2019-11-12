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18 شخصًا يواجهون اتهامات بالفساد.. والنيابة العامة تطالب بتطبيق المرسوم الملكي (43)

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:41 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر السعودي
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أصدرت النيابة العامة في المملكة، اليوم الثلاثاء، توجيه تهمة الفساد بحق 18 متهمًا، في عددٍ من قضايا الفساد والرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والإخلال بنزاهة الوظيفة، والاشتغال بالتجارة وارتكاب جريمة غسل الأموال. 

وذلك من خلال التصرف فيها عن طريق التعاملات المشبوهة عبر حسابات أسرهم، من أجل إخفاء طبيعتها وشراء العقارات والسيارات الفارهة، وتحويل أموال خارج المملكة.

وأفاد مصدر مسؤول، بأن النيابة العامة قدَّمت 700 دليل وقرينة بناءً على إقرارات المتهمين، وما توافر لديها من المستندات والأجهزة المضبوطة التي تكشفت لها من خلال التحقيقات.

وطالبت النيابة العامة، بإيقاع أشد العقوبات وفقًا لنظام مكافحة الرشوة، والمرسوم الملكي (43) الخاص بالجرائم المتعلقة بنزاهة الوظيفة العامة، والنظام الجزائي لمكافحة التزوير، ونظام الجرائم المعلوماتية، ونظام غسل الأموال، وطالبت بمصادرة الأموال محل الجريمة.

النيابة العامة:
هي جهاز قضائي مستقل، يختص بالتحقيق في الجرائم بالمملكة العربية السعودية، يقوم بالعمل فيه محققون جنائيون تتمتع أعمالهم بالصفة القضائية ولهم الحصانة القضائية.

مراتب أعضاء النيابة العامة:
1- ملازم تحقيق
2- محقق أ
3- محقق ب
4- محقق ج
5- وكيل دائرة تحقيق وادعاء ب
6- وكيل دائرة تحقيق وادعاء أ
7- رئيس دائرة تحقيق وادعاء ب
8- رئيس دائرة تحقيق وادعاء أ
9- مدعي استئناف
10- رئيس دوائر تحقيق وادعاء

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