نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 12/11/2019

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 12/11/2019.





صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من أعمال التصميمات الابتدائية، لمشروع إنشاء مركز تعليم الضيافة الفندقية "جامعة لوزان"، بمدينة العلمين الجديدة، حيث قام بتنفيذ التصميمات أحد المكاتب الاستشارية العالمية.









صرح المهندس محمد القصري، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، بأنه تم مرور لجنة متخصصة لمراجعة وصلات مياه الشرب، وضبط الوصلات غير القانونية والمخالفة بالمدينة، مشيراً إلى أن ارتكاب مخالفات مياه الشرب، يعد بمثابة الاستيلاء على المال العام، ومقدرات الدولة.









صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تنفيذ 14 قرار غلق وتشميع للوحدات السكنية المخالفة بإسكان الشباب، وقامت اللجنة المشكلة من جهاز المدينة وأعضاء من قسم شرطة التعمير برفع عدادات الكهرباء لعدم تمكينهم من استمرار المخالفة.









أشاد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية ورئيس اتحاد البورصات العربية، بدور برنامج الاصلاح الاقتصادي في تحقيق التطويرات القطاعية، والذي تم من خلاله إعادة هيكلة الأعمال بتلك القطاعات، وهو المطلب الرئيسي لدفع عجلة النمو في البلاد.









قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه من المخطط توصيل الغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالي 2019/2020 الى مايزيد عن 86 منطقة جديدة يدخلها الغاز لأول مرة بمختلف محافظات الجمهورية .









أكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تحديث المنظومة الجمركية وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وفقًا لأحدث المعايير الدولية؛ بما يُسهم فى التيسير على المتعاملين مع الجمارك، وتقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى تسهيل التجارة عبر الحدود.









ختتمت البورصة المصرية جلسة اليوم الثلاثاء ، منتصف جلسات الأسبوع علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات مضغوطة بمبيعات الأجانب مع جني أرباح علي معظم الأسهم القيادية.









قال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق لديه العديد من التوجهات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة لدعم الاقتصاد المصري.









تحاول أسعار الحديد اليوم في مصر إلتقاط الأنفاس بعد الارتفاع الأخير في الأسعار الذي تراوح ما بين 200 إلي 500 جنيهًا.









كشف مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن إن حجم الطلب على الأراضي من خلال الخريطة الاستثمارية ضعيف.