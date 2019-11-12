Advertisements
Advertisements
Advertisements

"فستان منقوش بالورد" ياسمين صبري تشعل "إنستجرام" بأحدث ظهور لها

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:50 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
تهتم الفنانة ياسمين صبرى بمشاركة متابعيها بصور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصى، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت صور جديدة لها، ظهرت فى الصور، وهى ترتدى فستانا مصنوع من قماش الشيفون باللون الأحمر، ومزين باللون الأخضر، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت "ميك أب" هادئا يتناسب مع إطلالتها الرائعة، فزادها ذلك جمالاً وأنوثة، وحظيت الصورة على إعجاب كبير من قبل متابعيها.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبرى الدرامية، مشاركتها في السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "حكايتي"، ويعد المسلسل أول بطولة مطلقة لها، وتدور أحداث المسلسل حول فتاة تدعى "داليدا" تجسد دورها الفنانة ياسمين صبرى، ويحاول أهلها إجبارها على الزواج من شخص لا تحبه، ولكنهم تقوم بالهرب منهم، وتسافر إلى محافظة الإسكندرية، وهناك تلتقى بحبيبها وتقوم بالزواج منه، كما استطاعت أن تحقق حلمها، واصبحت مصممة أزياء مشهورة، والمسلسل بطولة كلا من أحمد بدير، وفاء عامر، إدوارد، إسلام جمال، جمال سليمان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ياسمين صبري الفجر الفني أخبار الفن

أخبار تهمك

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ يوم

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

منذ ساعة

عاجل - إصابة جديدة تضرب صفوف برشلونة

منذ 40 دقيقة

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

منذ أقل من ساعتين

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 23 ساعة

ورطة جديدة لمرتضي منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وجماهير الزمالك تُهاجمه

منذ ساعة و 23 دقيقة

أول رد فعل من سترلينج بعد استبعاده من تشكيلة منتخب إنجلترا

منذ ساعة و 13 دقيقة

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ أقل من ساعة

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنظر المصريين أول ديسمبر المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صدمة كبرى لمنتخب مصر بشأن محمد صلاح

منذ ساعة و 13 دقيقة

من جديد.. العروض السعودية تطارد طارق حامد

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يعثر على "بديل" حمدي فتحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بفستان منقوش بالورد.. إطلالة صباحية جديدة لـ نانسي عجرم

ياسمين صبري تشعل "إنستجرام" بأحدث ظهور لها

ميس حمدان تشعل "إنستجرام" بأحدث ظهور لها (صور)

"فستان مزين بالورود".. ياسمين صبري تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها

فى عيد ميلادها.. شاهدي أبرز 10 إطلالات لديانا كرازون

بفستان ذهبي.. ديانا كرازون تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:05 م

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

05:35 م

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

04:48 م

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

02:09 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status