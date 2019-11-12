"فستان منقوش بالورد" ياسمين صبري تشعل "إنستجرام" بأحدث ظهور لها

تهتم الفنانة ياسمين صبرى بمشاركة متابعيها بصور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصى، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشرت صور جديدة لها، ظهرت فى الصور، وهى ترتدى فستانا مصنوع من قماش الشيفون باللون الأحمر، ومزين باللون الأخضر، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت "ميك أب" هادئا يتناسب مع إطلالتها الرائعة، فزادها ذلك جمالاً وأنوثة، وحظيت الصورة على إعجاب كبير من قبل متابعيها.



يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبرى الدرامية، مشاركتها في السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "حكايتي"، ويعد المسلسل أول بطولة مطلقة لها، وتدور أحداث المسلسل حول فتاة تدعى "داليدا" تجسد دورها الفنانة ياسمين صبرى، ويحاول أهلها إجبارها على الزواج من شخص لا تحبه، ولكنهم تقوم بالهرب منهم، وتسافر إلى محافظة الإسكندرية، وهناك تلتقى بحبيبها وتقوم بالزواج منه، كما استطاعت أن تحقق حلمها، واصبحت مصممة أزياء مشهورة، والمسلسل بطولة كلا من أحمد بدير، وفاء عامر، إدوارد، إسلام جمال، جمال سليمان.