مشاركة 5 ناشئين في مران الأهلي

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش مشاركة 5 لاعبين من قطاع الناشئين، وذلك في إطار سياسة الجهاز الفني للاستعانة بأبناء القطاع خلال فترة التوقف.



وشارك في مران الفريق من قطاع التاشئين:”فارس طارق وعبدالرحمن أشرف مانو وصالح نصر والحارس رمضان مصطفي ومحمد فخري الذي سبق أن تم تصعيده أكثر من مرة وشارك في التدريبات الجماعية.



وتشهد الفترة الحالية نقصا عدديا في صفوف الفريق بسبب انضمام اللاعبين للمنتخبات الوطنية خلال الأجندة الدولية التي تخوض خلالها منتخبات قارة أفريقيا التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون ومشاركة 3 لاعبين مع المنتخب الأولمبي في امم إفريقيا تحت 23 سنة المقامة في مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



وعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تنسيقية مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش.

ويخوض الفريق تجربة ودية الأسبوع المقبل وفقا لأجندة الجهاز الفني ضمن فترة الإعداد الثانية خلال فترة توقف الدوري.

ويرغب فايلر في تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة التي تشهد مشاركة الفريق في مباريات الدوري العام، بالإضافة إلى مواجهة النجم الساحلي في تونس يوم 29 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



كما انتظم وليد أزارو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه فايلر وجهازه المعاون.



وشارك أزارو في المران الجماعي بعد عودته من المغرب، وفقا للموعد المتفق عليه مع الجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لمرحلة ما بعد التوقف، التي تشهد استكمال الفريق لمباريات الدوري العام والسفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



