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فوز بنى عبيد وشيكو وشربين وبلقاس في القسم الثالث

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:43 م
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بوابة الفجر
هيثم حبيب
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شهدت مباريات الجولة الخامسة للمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث مواصلة
بنى عبيد تصدره للمجموعة بفوز مثير بثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب ضيفه منية سمنود.

كما واصل بلقاس المطاردة بفوز بهدف على حساب شباب الأمير، وتمكن شربين من تحقيق فوز غالى على حساب مستضيفه شبان بدواى بهدف وحيد فى مباراة شهدت أحداث مؤسفة عقب نهايتها.

وحصل إتحاد المنزلة على أول نقطة، بالموسم الحالي، عقب تعادله بهدفين لمثلهما أمام مياه الدقهلية بملعب شركة المياه بشربين.

وحقق شيكو فوزا صعبا على حساب عمال المنصورة بهدفين مقابل هدف وحيد بينما حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة إتحاد نبروه وميجاسبورت.

ترتيب فرق المجموعة التاسعة

١ بنى عبيد ١٣ نقطة
٢ شيكو ١٢ نقطة
٣ شربين ١٠ نقاط
٤ بلقاس ١٠ نقاط
٥ نبروه ٩ نقاط
٦ ميجاسبورت ٦ نقاط
٧ شبان بدواى ٦ نقاط
٨ عمال المنصورة ٥ نقاط
٩ السنبلاوين ٥ نقاط
١٠ مياه الدقهلية ٤ نقاط
١١ شباب الأمير ٤ نقاط
١٢ المطرية ٢ نقاط
١٣ كهرباء طلخا ١ نقاط
١٤ إتحاد المنزلة ١ نقاط
١٥ منية سمنود ١ نقاط

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