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"المرور السعودي" تعلن موعد توقيت احتساب غرامة التطويف
الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:31 م
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الفجر السعودي
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أعلن المرور السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، أن غرامة التطويف "عدم حمل رخصة قيادة"، تُحتسب بعد مرور 60 يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة.
واستقبل المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تساؤلًا من أحد متابعيه بشأن المخالفة المقررة على عدم حمل رخصة أو انتهاء الرخصة، ورد عليه بأن "غرامة التطويف تحتسب بعد مرور 60 يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة".
ووفقًا للمرور السعودي، يتضمن جدول المخالفات رقم "5"، فرض غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفي ريال، فيما يتعلق بمخالفة، قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة أو في حال سحب الرخصة، أو قيادة المركبة برخصة قيادة لا تناسب حجمها ونوع استخدامها، أو الوقوف على خطوط السكك الحديدية، أو قيادة مركبة دون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار وما في حكمها، أو استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة.
الإدارة العامة للمرور السعودية
إحدى الإدارات العامة الخدمية التي ترتبط إدارياً ومالياً بمديرية الأمن العام السعودية، وهي ذات طابع تخصصي في مجال الأعمال المرورية.
ومن مهام الإدارة:
*تنفيذ ومتابعة القرارات التي تصدرها الجهات العليا المختصة.
*إصدار التعاميم والتعليمات حسب نظام المرور وتعديلاته؛ بما يحقق المصلحة العامة.
*الاضطلاع بمسؤولية المرجعية فيما يخص نظام المرور.
*تسجيل المركبات وإصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.
*متابعة الأنظمة واللوائح المنظِمة لتسجيل المركبات، وإصدار شهادة براءة الذمة لتصدير المركبات.
*الإشراف على مدارس تعليم القيادة بالمملكة البالغ عددها ( 47 ) مدرسة، وتقييم أعمالها ومتابعتها.
*الإشراف على وكالات ومعارض بيع السيارات.
*متابعة تطبيق التعليمات المنظمة تشليح السيارات، أو تصديرها، أو إسقاطها، وحفظها بسجلات وملفات المركبات.
*ترخيص مزاولة بعض الأنشطة الخاصة بنقل الركاب والبضائع، ومتابعتها والإشراف عليها.
*عمل الميزانية التقديرية السنوية لإيرادات المرور.
*تحصيل المخالفات المرورية، والفصل فيها في إدارات المرور كافة.
*محاولة الحد من الحوادث المرورية قبل وقوعها، والتحقيق فيها بعد وقوعها.
*إصدار نشرة الإحصاء المرورية السنوية الخاصة (الحوادث المرورية / المخالفات المرورية / رخص القيادة / رخص السير).
*الإشراف الفعلي والمباشر على محطات الفحص الدوري بمناطق المملكة، وعدها ( 16) محطة.
*تمثيل المملكة في اجتماعات المرور بدول مجلس التعاون الخليجي، والتعاون مع إدارات المرور بدول مجلس التعاون.
*تمثيل الأمن العام في الداخل والخارج فيما يخص السلامة العامة لحركة المركبات.
*المشاركة في إعداد برامج التوعية والسلامة المرورية بشكل عام وأسابيع المرور بشكل خاص، والتنسيق المباشر والمستمر مع وزارة الإعلام بمختلف قنواتها لبث برامج التوعية المرورية، خاصة في الفترة الصيفية، ومع بدء العام الدراسي.
*المشاركة في الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية الخاصة بالمرور لتبادل الخبرات والتجارب.
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