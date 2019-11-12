"ملاحة بورسعيد": الاسطول التجاري البحري لا يتماشى مع حجم الدولة المصرية





قال المهندس عادل لمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إن تطوير الأسطول التجاري البحري وتطوير البنية التحتية للموانئ المصرية من أهم الملفات التي يجب للحكومة المصرية أن تهتم بها خلال المرحلة القادمة.وأضاف "لمعي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن هناك تطوير كبير جدًا يتم في البنية التحتية في موانئ شرق بورسعيد، وموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر، مشيرًا إلى أنه كان هناك ظروف اقتصادية عالمية خلال الفترة الماضية حالت دون تطوير الأسطول البحري المصري.وأكد رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، أن الاسطول التجاري البحري لا يتماشى مع حجم الدولة المصرية وعدد الموانئ وعدد السكان في مصر، ولا بد من تهيئة المناخ الاقتصادي الملاحي الجيد للشركات المصرية الوطنية سواء من قطاع الاعمال أو القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال كأحد الأذرع الرئيسية لتطوير حجم التجارة الخارجية المصرية.