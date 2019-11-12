Advertisements
Advertisements
Advertisements

"ملاحة بورسعيد": الاسطول التجاري البحري لا يتماشى مع حجم الدولة المصرية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:36 م
Advertisements
المهندس عادل لمعي
المهندس عادل لمعي
رقية جمال
Advertisements
قال المهندس عادل لمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إن تطوير الأسطول التجاري البحري وتطوير البنية التحتية للموانئ المصرية من أهم الملفات التي يجب للحكومة المصرية أن تهتم بها خلال المرحلة القادمة.

وأضاف "لمعي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن هناك تطوير كبير جدًا يتم في البنية التحتية في موانئ شرق بورسعيد، وموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر، مشيرًا إلى أنه كان هناك ظروف اقتصادية عالمية خلال الفترة الماضية حالت دون تطوير الأسطول البحري المصري.

وأكد رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، أن الاسطول التجاري البحري لا يتماشى مع حجم الدولة المصرية وعدد الموانئ وعدد السكان في مصر، ولا بد من تهيئة المناخ الاقتصادي الملاحي الجيد للشركات المصرية الوطنية سواء من قطاع الاعمال أو القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال كأحد الأذرع الرئيسية لتطوير حجم التجارة الخارجية المصرية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ملاحة بورسعيد الموانئ السكان البنية التحتية الأسطول التجاري البحري

أخبار تهمك

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

منذ ساعة

عاجل.. صدمة كبرى لمنتخب مصر بشأن محمد صلاح

منذ ساعة و 11 دقيقة

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنظر المصريين أول ديسمبر المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 23 ساعة

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة جديدة تضرب صفوف برشلونة

منذ 38 دقيقة

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يعثر على "بديل" حمدي فتحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ورطة جديدة لمرتضي منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وجماهير الزمالك تُهاجمه

منذ ساعة و 21 دقيقة

من جديد.. العروض السعودية تطارد طارق حامد

منذ ساعة و 22 دقيقة

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ أقل من ساعة

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

منذ أقل من ساعتين

أول رد فعل من سترلينج بعد استبعاده من تشكيلة منتخب إنجلترا

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

شركتي ملاحة يرسلان إنذار على يد محضر ضد رئيس غرفة الملاحة بالسويس والبحر الاحمر

مدبولي يكلف وزير النقل بإلقاء كلمته في مؤتمر جيوميست

رئيس الوزراء يبحث مقترحات زيادة تنافسية الموانئ المصرية وجذب الشركات والتوكيلات الكبرى

"النقل" تشارك في مؤتمر المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:05 م

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

04:48 م

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

05:35 م

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

02:09 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status