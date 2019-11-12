مبيعات Alibaba تحقق أرقاما قياسية في يوم "عيد العزاب" بالصين

حققت شركة التجارة الإلكترونية الصينية Alibaba، أرقامًا قياسية جديدة بمبيعاتها في يوم العزاب بالصين، ويعتبر هو أكبر حدث تسوق على مدار 24 ساعة في العالم.





وتجاوزت القيمة الإجمالية للبضائع، وهو رقم يظهر المبيعات عبر مختلف منصات التسوق Alibaba، العام الماضي 213.5 مليار يوان، أو ما يعادل حوالي 30.5 مليار دولار، واستمرت في الارتفاع طوال بقية اليوم.





وهذه هي الدورة الحادية عشرة لحدث يوم العزاب السنوي Alibaba ، الذي يُطلق عليه أيضًا اسم مهرجان التسوق الحادي عشر لأنه يوافق يوم 11 نوفمبر.





وخلال الـ 24 ساعة التي بدأت في منتصف الليل في سنغافورة وهونج كونج، قدمت Alibaba خصومات هائلة عبر مواقع التجارة الإلكترونية.





وتجاوزت مبيعات Alibaba في يوم العزاب العام الماضي، إنفاق المستهلكين خلال أي عطلة تسوق أميركية واحدة مثل Black Friday أو Cyber Monday.