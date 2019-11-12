فوز بنى عبيد والعمال وشربين وبلقاس في بالقسم الثالث

شهدت مباريات اليوم الثلاثاء، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث "منطقة الدقهلية" مواصلة بنى عبيد تصدره للمجموعة بفوز مثير بثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب ضيفه منية سمنود بينما واصل بلقاس المطاردة بفوز بهدف على حساب شباب الأمير.



شربين تمكن من تحقيق فوز غالى على حساب مستضيفه شبان بدواى بهدف وحيد فى مباراة شهدت أحداث مؤسفة عقب نهايتها.



إتحاد المنزلة تمكن من تحقيق أولى نقاطه هذا الموسم بتعادل إيجابى بهدفين لمثلهما أمام مياه الدقهلية بملعب شركة المياه بشربين.



وحقق عمال المنصورة فوزا شاقا على حساب شيكو بهدفين مقابل هدف وحيد بينما حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة إتحاد نبروه وميجاسبورت.



فيما تأجلت مباراة السنبلاوين و كهرباء طلخا بسبب مباريات كأس مصر المقررة بداية من الغد.



ترتيب فرق المجموعة التاسعة



١- بنى عبيد ١٣ نقطة

٢- شربين ١٠ نقاط

٣- بلقاس ١٠ نقاط

٤- شيكو ٩ نقاط

٥- نبروه ٩ نقاط

٦- عمال المنصورة ٨ نقاط

٧- ميجاسبورت ٦ نقاط

٨- شبان بدواى ٦ نقاط

٩- السنبلاوين ٥ نقاط

١٠- مياه الدقهلية ٤ نقاط

١١- شباب الأمير ٤ نقاط

١٢- المطرية ٢ نقاط

١٣- كهرباء طلخا ١ نقاط

١٤- إتحاد المنزلة ١ نقاط

١٥- منية سمنود ١ نقاط

