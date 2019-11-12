Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزيرة الأشغال الكويتية تقدم استقالتها بعد استجواب برلماني

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:15 م
Advertisements
وزيرة الأشغال الكويتية جنان بوشهر
وزيرة الأشغال الكويتية جنان بوشهر
الفجر
Advertisements
قدمت وزيرة الأشغال الكويتية، جنان بوشهر، اليوم الثلاثاء، استقالتها بعد استجواب برلماني، واتهامها بأنها سبب في تعطيل مشاريع التنمية، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

وكان النائب الطبطبائي، تقدم بتاريخ 20 اكتوبر الماضي باستجواب موجه الى وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان بصفتها، ثم تقدم النائب العدساني بتاريخ 27 اكتوبر الماضي باستجواب موجه الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بصفته. 


وكتبت الوزيرة جنان بوشهري عبر "تويتر": "أصعد المنصة اليوم لأفند اتهامات صحيفة استجواب النائب عمر الطبطبائي بالأدلة وكل ما اتخذته لمواجهة الشركات المتأخرة والمتعثرة في مشاريع الأشغال والاسكان".

وقد اكد مجلس الوزراء في بيانه الصادر عقب اجتماعه الاسبوعي بتاريخ 28 اكتوبر الماضي تأييده ودعمه لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ولوزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان في مواجهة الاستجوابين المقدمين لهما.

 في هذا الشأن نصت المادة (100) من الدستور على ان «لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم«.
 
وفي عودة الى جدول الاعمال سينتقل المجلس عقب الانتهاء من النظر في الاستجوابات الى بند طلبات تشكيل اللجان البرلمانية المؤقتة ولجان التحقيق اذ من المقرر البت في تشكيل اللجان من ثم انتخاب اعضاء اللجان التي وافق المجلس على تشكيلها.

 وأدرج على جدول اعمال الجلسة الخطاب الاميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي ال15 لمجلس الامة للنظر في احالته الى لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري البرلمانية.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزيرة الأشغال الكويتية جنان بوشهر برلماني استقالة استجواب

أخبار تهمك

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بأمر رينيه فايلر.. صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 22 ساعة

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية تاريخية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. حريق هائل بفندق في شرم الشيخ وإصابة 7

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنظر المصريين أول ديسمبر المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يعثر على "بديل" حمدي فتحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل | كواليس مرعبة ومخيفة ينتظرها المصريون.. الأرصاد الجوية تصدر بيانا مهما بشأن حالة الطقس وتعلن درجات الحرارة

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 22 ساعة

ورطة جديدة لمرتضي منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وجماهير الزمالك تُهاجمه

منذ 34 دقيقة

من جديد.. العروض السعودية تطارد طارق حامد

منذ 35 دقيقة

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

أمير الكويت يفتتح بعد غد دور الانعقاد الثالث لمجلس الأمة

الكويت تفعل خطة طوارئ كاملة استعدادا لأي موجة أمطار مقبلة

الكشف عن أسماء الوزراء الجدد في الحكومة الكويتية

الكويتي تطرح مناقصة إنشاء وصيانة طرق خيطان الجنوبي مارس المقبل

الكويت.. القضاء يؤيد حبس نائب إسلامي بسبب "مجامعته" طليقته

الأمة الكويتي يوافق على إسقاط عضوية الطبطبائي والحربش

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:09 م

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:22 م

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

02:05 م

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

02:23 م

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنظر المصريين أول ديسمبر المقبل

02:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status