إنهيار جزء من سور كورنيش بنزرت بسبب الأمواج

تسبّبت أمواج عالية محمّلة بأطنان من 'الذريع' اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019، في انهيار جزء من الحاجز الاسمنتي والرصيف بمنطقة الكورنيش في بنزرت الشمالية.





وأكّد المدير الجهوي للتجهيز زهير العزعوزي في تصريحات إعلامية، أنّه تم التدخل سريعا بالتنسيق مع البلدية عبر تطويق المكان، في انتظار برمجة زيارة ميدانية لمصالح إدارة الموانئ البحرية لكامل منطقة الكورنيش، بقصد اتخاذ القرارات الفنية اللازمة.





كما تمت دعوة المقاولات التي تم ابرام صفقة معها لانجاز القسط الأول من مشروع حماية الكورنيش من الانجراف البحري، للإسراع في انطلاق أشغال الحماية.





ويذكر أنّ قيمة الصفقة المخصّصة للقسط الأول في حدود 270 ألف دينار.