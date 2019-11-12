Advertisements
Advertisements
Advertisements

إنهيار جزء من سور كورنيش بنزرت بسبب الأمواج

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:20 م
Advertisements
صورة توضيحية
صورة توضيحية
مروى الجلاصي
Advertisements
تسبّبت أمواج عالية محمّلة بأطنان من 'الذريع' اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019، في انهيار جزء من الحاجز الاسمنتي والرصيف بمنطقة الكورنيش في بنزرت الشمالية.

وأكّد المدير الجهوي للتجهيز زهير العزعوزي في تصريحات إعلامية، أنّه تم التدخل سريعا بالتنسيق مع البلدية عبر تطويق المكان، في انتظار برمجة زيارة ميدانية لمصالح إدارة الموانئ البحرية لكامل منطقة الكورنيش، بقصد اتخاذ القرارات الفنية اللازمة.

كما تمت دعوة المقاولات التي تم ابرام صفقة معها لانجاز القسط الأول من مشروع حماية الكورنيش من الانجراف البحري، للإسراع في انطلاق أشغال الحماية.

ويذكر أنّ قيمة الصفقة المخصّصة للقسط الأول في حدود 270 ألف دينار.
Advertisements

أخبار تهمك

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل | كواليس مرعبة ومخيفة ينتظرها المصريون.. الأرصاد الجوية تصدر بيانا مهما بشأن حالة الطقس وتعلن درجات الحرارة

منذ حوالي 3 ساعات

بأمر رينيه فايلر.. صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 22 ساعة

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. حريق هائل بفندق في شرم الشيخ وإصابة 7

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يعثر على "بديل" حمدي فتحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 22 ساعة

من جديد.. العروض السعودية تطارد طارق حامد

منذ 38 دقيقة

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

ورطة جديدة لمرتضي منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وجماهير الزمالك تُهاجمه

منذ 37 دقيقة

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنظر المصريين أول ديسمبر المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 3 ساعات

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية تاريخية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 51 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:09 م

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:22 م

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

02:05 م

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

02:23 م

ورطة جديدة لمرتضي منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وجماهير الزمالك تُهاجمه

05:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status