عاجل.. صدمة كبرى لمنتخب مصر بشأن محمد صلاح

فجرت صحيفة ميرور البريطانية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن موقف النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، من المشاركة مع منتخب مصر في مباراتي كينيا وجزر القمر، في تصفيات إفريقيا 2021.





محمد صلاح يغيب عن مواجهتي كينيا وجزر القمر

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن صلاح لن يتواجد في مباراتي الفراعنة ضد كينيا وجزر القمر.

ووفقا لصحيفة ميرور، فأن هناك متابعة قوية من جانب نادي ليفربول لموقف الثنائي روبيرتسون ومحمد صلاح، خاصة في ظل وجود تحفظ طبي على مشاركتهم في مباراة كريستال بالاس المقبلة في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتابعت الصحيفة البريطانية، أن روبيرتسون استبعده من قائمة اسكتلندا بسبب إصابته، بينما طلب محمد صلاح التواجد في معسكر منتخب بلاده على الرغم من أصابته بعد غيابه عن المعسكر الماضي.

وكشفت "ميرور"، عن تأكد غياب صلاح عن مباراتي منتخب بلاده أمام كينيا وجزر القمر المقبلتين بسبب إصابته في الكاحل.

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة من جديد في مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، ليغادر الملعب، وظهر بعد انتهاء اللقاء وهو يضع كمادات على الكاحل.

ووصل صلاح إلى القاهرة أمس الاثنين، وانضم إلى صفوف المعسكر الوطني المقام في برج العرب.





ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني مع كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في إطار تصفيات أمم أفريقيا.