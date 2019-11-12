بالصور.. ياسمين صبري وإسعاد يونس يتعرضن لهجوم عنيف من الجمهور!

تعرضت كلا من ياسمين صبري وإسعاد يونس لهجوم عنيف من الجمهور، بعد إستضافة الأخيرة للفنانة ياسمين صبري للمرة الثالثة في برنامجها صاحبة السعادة.





وأعلنت الفنانة اسعاد يونس عن ضيفها الجديد لبرنامجها الشهير "صاحبة السعادة" واعتمدت أسلوب التشويق لإخبار الجمهور من هو الضيف؟!، حيث قامت بنشر صورة ظهرت من خلالها ياسمين صبري بظهرها، وأعلنت عن ضيافتها للفنانة الصاعدة ياسمين صبري من خلال صورة أخري عبر حسابها علي إنستجرام.





ومن هنا بدأ الهجوم علي الإعلامية إسعاد يونس بسبب تكرار ضيوفها واستضافة الفنانة ياسمين صبري للمرة الثالثة، وهاجم الجمهور ياسمين صبري عبر إنستجرام قائلا "ليس لها أي تاريخ فني".





وقال الجمهور إن أخر أعمال "ياسمين صبري هو "مسلسل حكايتي" الذي تم نشره في رمضان الماضي و"فيلم الديزل" مع الفنان محمد رمضان لم يحققا أي نجاح، مطالبين إسعاد يونس باستضافة "عبلة كامل وإنعام سالوسة".





وأشارت الفنانة ياسمين صبري في آخر الحلقة مع إسعاد يونس أنها سوف تتغيب عن الموسم الرمضاني المقبل هذا لأنها تفضل التركيز علي الأعمال السينمائية، بعد أن غابت لفترة ليست بقصيرة، وهي الآن تبحث عن سيناريو جديد ومميز تخوض به تجربتها بعد غيابها وبعد آخر أفلامها وهو فيلم الديزل.