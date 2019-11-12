أخبار البورصة .. أرباح "راية لخدمات مراكز الإتصلات " تتراجع 33% خلال أول 9 شهور من 2019





أخبار البورصة المصرية





أعلنت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات عن القوائم المالية المجمعة خلال أول 9 شهور من 2019، والتي أسفرت نتائجها عن تراجع الأرباح بنسبة 33 % على أساس سنوي.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنها حصدت أرباح بـ 92.9 مليون جنيه خلال الفترة من ينايرحتى سبتمبر2019 ، مقابل أرباح بلغت 138 مليون جنيه بنفس الفترة من 2018، مع الأخذ فى الإعتبار حقوق الأقلية.





ويبلغ عدد أسهم الشركة في البورصة المصرية 106 مليون سهم ، القيمة الأسمية للسهم 0.60 جنيه.





وإدرجت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات في البورصة المصرية في فبراير 2015و تعمل الشركة في قطاع البرمجيات والخدمات التي تركز على معالجة البيانات وخدمات الاستعانة بمصادر خارجية، كما أن لديها شركات في جميع أنحاء مصر ، وتعمل أيضاًعلى معالجة البيانات وخدمات خارجية ، ومعدات الاتصالات وبرامج وخدمات الإنترنت. يقع مقر شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات في القاهرة ، وقد تم تأسيسها في فبراير 2001.









وأظهرت القوائم المالية الموجودة في موقع البورصة المصرية اليوم ، أن إيرادات الشركة قد تراجعت خلال 9 شهور إلى 623.5 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 672.19 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.









و حققت الشركة أرباحاً بحوالي 28.5 مليون جنيه خلال الربع الثالث من2019، مقابل أرباح بلغت 48.4 مليون جنيه بالربع المقارن من العام الماضي .





كماحققت الشركة أرباحاً مستقلة بلغت نحو 73.21 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من 2019 ، مقابل أرباح بلغت 110 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018.





وحققت أرباحاً بلغت 64.29 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو، مقابل أرباح بلغت 90.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.







