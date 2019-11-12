مطور عقاري: البناء بدون تراخيص وصل الساحل الشمالي





قال أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة تطوير مصر، إن المطورين العقاريين يواجهون العديد من المشكلات في مدينة الساحل الشمالي خاصة بعد وصول ظاهرة البناء بدون تراخيص للمنطقة.





وتابع شلبي خلال تصريحات صحفية، أن المشكلات التي تواجه المطورين في الساحل الشمالي توزع الأدوار بين المحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية السياحية، مشيرًا إلي أنه يطالب بالغاء دور المحافظة في التعامل مع المطورين قائلاً: " الساحل الشمالي يحتاج آليه واضحة للتعامل مع المطوريين ليكون التعامل مع جهة واحدة".