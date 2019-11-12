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أول رد فعل من سترلينج بعد استبعاده من تشكيلة منتخب إنجلترا

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:14 م
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سترلينج
سترلينج
وكالات
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تحدث رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا، للمرة الأولي بعد استبعاده من معسكر المنتخب الإنجليزي، عقب مشاجرته مع جو جوميز زميله في منتخب الأسود الثلاثة، ليقو ساوثجيت المدير الفني للمنتخب باستبعاده من المعسكر.

وقال سترلينج، إن المشاعر غلبته خلال شجار مع زميله في المنتخب الوطني جو غوميز لكنه قال إنه يسعى للمضي قدماً بعد قرار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم باستبعاده من التشكيلة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن سترلينغ جناح مانشستر سيتي دخل في مواجهة مع غوميز مدافع ليفربول بعد تجمع تشكيلة المنتخب الإنجليزي في مركز التدريب في بيرتون أون ترينت أمس الإثنين، بعد أقل من 24 ساعة على خسارة سيتي 1-3 أمام ليفربول.

وكتب سترلينغ عبر حسابه على إنستغرام: "جمعني حديث مع جو ولقد تم تسوية الخلاف والمضي قدماً، نحن في الرياضة حيث تكون المشاعر مفعمة وأنا رجل بما يكفي للاعتراف أن المشاعر غلبتني".

وأضاف: "لهذا السبب نحن نلعب هذه الرياضة بسبب حبنا لها.. أنا وغوميز علاقتنا جيدة ونحن نتفهم أن هذا الموقف حدث لمدة 5-10 ثوان.. وانتهى ونحن سنمضي قدماً ولن نجعل الأمور تتصاعد بشكل أكبر".

وتابع: "دعوا تركيزنا ينصب على مباراة يوم الخميس".

وقرر الاتحاد الإنجليزي استبعاد سترلينغ من مواجهة الجبل الأسود في تصفيات بطولة أوروبا 2020 يوم الخميس المقبل بسبب "شجار" خلال منطقة خاصة باللاعبين.

وأصبح سترلينغ، الذي سجل 12 هدفاً في 55 مباراة دولية، لاعباً أساسياً تحت قيادة المدرب الحالي غاريث ساوثغيت وسجل هدفين خلال الفوز 6-0 خارج الأرض على بلغاريا الشهر الماضي.
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الكلمات المفتاحية

منتخب إنجلترا مانشستر سيتي ليفربول سترلينج

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