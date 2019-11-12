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"صالون مصر المبدعة" يستعرض أغاني الأفلام في الأوبرا

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:06 م
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الشاعر محمد بهجت
الشاعر محمد بهجت
سعد نبيل
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في إطار سلسلة حلقات صالون مصر المبدعة، وضمن فعاليات النشاط الثقافي والفكري الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر تقام في السابعة مساء الأربعاء 13 نوفمبر على المسرح الصغير أمسية بعنوان أغاني الأفلام.

ومن المقرر أن يديرها الشاعر محمد بهجت، وتتناول أشهر الأغاني التي قدمت في الأفلام السينمائية والتي مثلت علامات مضيئة في مشوار نجوم الطرب منهم فريد الأطرش، محمد فوزي، عبدالحليم حافظ، فايزة أحمد ووردة وغيرهم.

وأثرت هذه الأغاني الحياة الفنية في مصر والوطن العربي ويتخلل الأمسية فقرة غنائية بمشاركة كل من محمود عبدالحميد وأنغام مصطفي.
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