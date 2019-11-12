"صالون مصر المبدعة" يستعرض أغاني الأفلام في الأوبرا

في إطار سلسلة حلقات صالون مصر المبدعة، وضمن فعاليات النشاط الثقافي والفكري الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر تقام في السابعة مساء الأربعاء 13 نوفمبر على المسرح الصغير أمسية بعنوان أغاني الأفلام.





ومن المقرر أن يديرها الشاعر محمد بهجت، وتتناول أشهر الأغاني التي قدمت في الأفلام السينمائية والتي مثلت علامات مضيئة في مشوار نجوم الطرب منهم فريد الأطرش، محمد فوزي، عبدالحليم حافظ، فايزة أحمد ووردة وغيرهم.



