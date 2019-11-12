ياسمين صبري تحدد مواصفات "فتى أحلامها" خلال لقائها مع إسعاد يونس (فيديو)

كشفت الفنانة ياسمين صبري، عن مواصفات فتى أحلامها التي من اللازم توافرها في شريك حياتها، وذلك خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس.





وحددت ياسمين صبري مواصفات فتى أحلامها، خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة"، والمذاع عبر قناة "DMC" الفضائية، قائلة "أنها تفضل الارتباط برجل طويل ومن غير شنب ومن غير كرش ورياضي أسمر أو قمحي اللون وعينه سوداء وشعره ناعم، وله لحية خفيفة".





وأضافت ياسمين صبري: "يجب أن يكون هادئ وراسي ومتفتح لكل حاجة مختلفة ورومانسي ويجب أن يكون حساس، وألا يكون نحنوح وملزق".





وأضافت ياسمين صبري: " انها تفضل الرجل البيتوتي المعتمد على نفسه صاحب القرار و ليس سلبي"، مؤكدة: "عايزاه عنده طموح، ولازم يصرف عليا، لأني مش هصرف على نفسي، ونعيش على قدنا ويكون محدود ماديًا مش لازم يبقى غني".





واختتمت ياسمين صبري الفقرة بانها تبحث عن هذا الفتى و فى حالة التوصل اليه ستقابله وستلتقط معه بعض الصور وتنشرها على حسابها على السوشيال ميديا.





وكانت الفنانة إسعاد يونس استضافت الفنانة الشابة ياسمين صبري فى حلقة كاملة من برنامج صاحبة السعادة المذاع على فضائية «DMC» الأثنين من كل أسبوع و تضمنت الحلقة العديد من الفقرات خاصة فقرات الألعاب وفقرة تذوق الطعام والتي اجتازتها ياسمين صبري ببراعة كما قالت إسعاد يونس.





ويذكر أن ياسمين صبري، قد قررت الغياب عن الموسم الرمضاني المقبل، وذلك بعد أن خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "حكايتي" الذي قدمته مع الفنان أحمد بدير، جمال عبد الناصر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، نهال عنبر، أحمد صلاح حسني وغيرهم الكثيرون من نجوم الدراما المصرية، واستطاعوا أن يحققوا من خلال هذا العمل نجاحاً كبيراً وأشاد الكثيرون بأحداث المسلسل.





بالفيديو.. ياسمين صبري تتحدث عن مواصفات فتى أحلامها:-