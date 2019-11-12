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"عبر موقع إباحي".. حبس كوافيرة تحرض على ممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:10 م
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، بحبس سيدة تبلغ من العمر 31 من العمر وتهمل كوافيرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث قامت بإنشاء صفحة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي لممارسة الجنس مقابل 2500 ألف جنيه في الليلة.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط سيدة تبلغ من العمر 31 عامًا وتعمل كوافيرة، حيث قامت بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإباحية، للإعلان عن ممارسة الدعارة مع الآخرين بالعجوزة مقابل مبلغ مادي يقدر بـ2500 جنيه، وتقوم عن طريق الموقع بعرض معلومات وصور ومحادثة لاستقطاب الزبائن.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بالمتهمة للتواصل معها على أنه يريد ممارسة الجنس معها، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب وتم ضبط المتهم والقبض عليه.

وبمواجهتها اعترفت بقيامها بإنشاء صفحة على أحد المواقع الاباحية، لراغبي المتعة الجنسية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.
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