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ورطة جديدة لمرتضي منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وجماهير الزمالك تُهاجمه

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:04 م
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مرتضي منصور
مرتضي منصور
علاء خليف
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صدمة كبيرة أصابت الوسط الرياضي في مصر خلال الساعات الماضية، بعد إعلان خبر وفاة لاعب الزمالك والمصري السابق علاء علي، بعد معاناة مع المرض اللعين، عن عمر ناهز الـ31 عامًا، وحرص نجوم وجماهير الكرة المصرية على نعي اللاعب الشاب عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

التفاصيل الكاملة لوفاة "علاء علي" نجم الزمالك السابق

الإعلامي أحمد شوبير كشف عن التفاصيل الكاملة لوفاة علاء علي نجم الزمالك السابق واللحظات الأخيرة في حياته، حيث أكد أن اللاعب كان يعاني من ورم حميد، تطلب تدخل جراحي وذلك بعدما شعر بحالة عدم الإتزان وفقدان الوعي، وبالفعل أجري العملية الجراحية وأزال "الورم" لكنه أصيب بحالة شلل تام في قدمه ويده اليسري.

وأضاف أن علاء علي خضع بعد تعافيه من العملية الجراحية لجلسات للعلاج الطبيعي حتي عادت قدمه ويده للحركة بشكل طبيعي،وبدأ اللاعب يمارس حياته بشكل طبيعي وتوجه إلى صالة الألعاب البدنية لاستعادة اللياقة البدنية والعودة للملاعب من جديد، ولكنه شعر في الساعات الأخيرة بمشاكل في القلب وصداع شديد وكان يستعد للتوجه للطبيب لكنه توفي عصر أمس الاثنين، مسببًا حالة صدمة وحزن كبير في الشارع الكروي المصري.

ثورة جماهيرية ضد مرتضي منصور على السوشيال ميديا

تسببت وفاة علاء علي المفاجئة في اشتعال ثورة جماهيرية ضد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث وجهت الجماهير إنتقادات عنيفة لرئيس القلعة البيضاء بسبب تجاهله حالة مرض نجم الفريق السابق، والذي كان يحتاج كل الدعم والمساندة خلال الفترة العصيبة التي مر بها قبل وفاته.

وتساءلت الجماهير الزملكاوية الغاضبة على مواقع التواصل الإجتماعي، لماذا لم يتعامل مرتضي منصور مع علاء علي ومرضه، مثلما تعامل مع مؤمن زكريا نجم الأهلي؟، حيث عرض تحمل القلعة البيضاء تكاليف علاج "مؤمن" خارج مصر، بينما لم يساند مهاجم الأبيض السابق في الظروف المرضية الصعبة التي تعرض لها قبل وفاته.

وتري الجماهير أن مرتضي منصور لم يقدم الدعم والمساندة لـ علاء علي نجم الفريق السابق، بنفس الاهتمام الذي تعامل به مع مؤمن زكريا نجم الأهلي السابق، رغم أن الأخير لاقي مساندة كبيرة من إدارة القلعة الحمراء، بالإضافة لتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وأنلاعب الأبيض السابق كان يستحق دعمًا وإهتمامًا من إدارة القلعة البيضاء خلال فترة مرضه.

معاش شهري من الزمالك لأسرة الراحل علاء علي

قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضي منصور إقامة عزاء للراحل علاء علي بمسجد الحامدية الشاذلية يوم الخميس المقبل، كما تقرر تخصيص معاش شهري لأسرة الفقيد.

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