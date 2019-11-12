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كورة لايف TIME SPORT مشاهدة مباراة كوت ديفوار وجنوب افريقيا بث مباشر KOOORA GOAL تايم سبورت رابط ماتش ساحل العاج LIVE HD

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:06 م
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بوابة الفجر
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يواجه اليوم الثلاثاء منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي تحت 23 سنة نظيره منتخب ساحل العاج الأولمبي تحت 23 سنة ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر و المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 kora live بث الاسطورة كورة لايف KORALIVE .

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة جنوب افريقيا و نظيره ساحل العاج kora live بث الاسطورة مشاهدة المباراة عبر بوابة الفجر الرياضي بث مباشر وحى KOORA GOAL توداي نيوز yalla shoot live 7asry.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين ساحل العاج وجنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسه مساءا بتوقيت السعودية والسابعه مساءا بتوقيت الإمارات والرابعه عصرا بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ساحل العاج وجنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 عام KOORA GOAL، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ساحل العاج وجنوب إفريقيا KOORA STAR.

KOORA STAR يستضيف ملعب السلام الدولي بمدينة القاهرة لإستضافة المباراة التي تجمع بين ساحل العاج وجنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب، KOORA Online، في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسه مساءا بتوقيت السعودية والسابعه مساءا بتوقيت الإمارات والرابعه عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD والتردد الأرضي لقناة Time Sport HD، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ساحل العاج وجنوب إفريقيا KOORA STAR



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