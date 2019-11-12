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ارتفاع معظم مؤشرات البورصة الأمريكية بمستهل التعاملات

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:01 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
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تعافت مؤشرات البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب تطورات المحادثات التجارية من خلال خطاب دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة في النادي الاقتصادي اليوم.

واستقر مؤشر "داو جونز" عند 27707.5 نقطة وكما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 3092.9 نقطة، وصعد مؤشر "ناسداك" بنحو 0.2 بالمائة إلى 8482.4 نقطة.

وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.1 بالمائة إلى 98.299.
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الكلمات المفتاحية

دونالد ترامب خطاب رئيس الولايات المتحدة النادي الاقتصادي المحادثات التجارية البورصة الأمريكية

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