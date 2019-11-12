Advertisements
ارتفاع معظم مؤشرات البورصة الأمريكية بمستهل التعاملات
الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:01 م
Advertisements
وكالات
Advertisements
تعافت مؤشرات البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب تطورات المحادثات التجارية من خلال خطاب دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة في النادي الاقتصادي اليوم.
واستقر مؤشر "داو جونز" عند 27707.5 نقطة وكما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 3092.9 نقطة، وصعد مؤشر "ناسداك" بنحو 0.2 بالمائة إلى 8482.4 نقطة.
وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.1 بالمائة إلى 98.299.
Advertisements