ارتفاع معظم مؤشرات البورصة الأمريكية بمستهل التعاملات

تعافت مؤشرات البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب تطورات المحادثات التجارية من خلال خطاب دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة في النادي الاقتصادي اليوم.





و استقر مؤشر "داو جونز" عند 27707.5 نقطة و كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 3092.9 نقطة، وصعد مؤشر "ناسداك" بنحو 0.2 بالمائة إلى 8482.4 نقطة.





وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.1 بالمائة إلى 98.299.