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أخبار البورصة .. بنك فيصل الأسلامي يحقق أرباح بـ 2.05 مليار جنيه في 9 شهور

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:55 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري عن مؤشرات نتائج الأعمال ، خلال التسعة أشهر الاولى من 2019، والتي أسفرت نتائجه ارتفاع في الرابح بشكل هامشي .

وأوضح البنك في بيان للبورصة المصرية اليوم أنه قد حقق أرباحاً بلغت 2.05 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 1.96 مليار جنيه خلال نفس الأشهر في 2018.

وأظهرت القوائم المالية المقدمة للبورصة المصرية ، أن البنك قد حقق إيرادات بلغت 6.9 مليار جنيه خلال الفترة، مقابل إيرادات بلغت 6.26 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي كما حقق البنك  صافي أرباح مستقلة خلال النصف الأول نحو 1.376 مليار جنيه، مقابل أرباح 1.34 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

والجدير بالذكر ، أن بنك فيصل الإسلامي المصري  قد إستحوذ على 147.2 ألف سهم من أسهم المصرية للتأمين التكافلي على الممتلكات والمسؤوليات كحصة لبنك مصر حيث تمت عملية الإستحواذ مقابل 44.16 مليون جنيه، و تمثل  نسبة 0.38 %من حقوق الملكية للبنك.

ويبلغ عدد أسهم بنك فيصل الإسلامي في البورصة المصرية نحو 284.2 مليون سهم، القيمة الأسمسية للسهم 1 دولار أمريكي .

وأدرج فيصل الإسلامي المصري  في البورصة المصرية منذ يونيو 1995، و يعمل بنك فيصل الإسلامي في القطاع المصرفي. لديها شركات تعمل في جميع أنحاء مصر، والسودان، وجزر البهاما. ,ويقع بنك فيصل الإسلامي في القاهرة, مصر و قد تم تأسيسه في شهر أغسطس 1977

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