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دكرنس يهزم غزل المحلة بثنائية "فاروق" في القسم الثاني

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:01 م
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بوابة الفجر
هيثم حبيب
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إنتهت قبل لحظات مباراة دكرنس وغزل المحلة التى أقيمت على ملعب نادى دكرنس الرياضى ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى حيث تمكن دكرنس من الفوز بهدفين دون مقابل.

بدأ دكرنس بقيادة فنية لأيمن الجمل المباراة بتشكيل مكون من : محمد العربى ، عماد حلمى ، أحمد مخلوف ، محمد حموده ، محمد رجب ، محمد السادات ، حميده على ، إبراهيم سليمان ، محمد منعم ، عمر فاروق ، محمد أبوسريع.

بينما بدأ غزل المحلة بقيادة فنية لخالد عيد المباراة بتشكيل مكون من : محمد البشبيشى ، محمد سامى ، محمد فتح الله ، هانى عادل ، فتحى مبروك ، ستيفن ، أحمد عادل ، عبده يحيي ، باتريك أدو ، محمد حمدان ، أشرف سيد.

إنتهى الشوط الأول سلبيا بين الفريقين وحرمت العارضة غزل المحلة من التقدم فى فرصة هى الأبرز بالشوط الأول.

فى الشوط الثانى تحسن أداء أصحاب الضيافة حيث تمكن البديل عمر فاروق من إحراز هدفين متتاليين لدكرنس فى الدقيقة ١٥ ، ٢١ لينتزع ثلاث نقاط غالية لفريقه على حساب خصم قوى وعنيد.

أدار المباراة تحكيميا محمود البنا "حكم ساحة" وعاونه كلا من أسامة السيد "مساعد أول" و محمد أبوالعزايم "مساعد ثانى" و محمد إسماعيل "حكم رابع".

وفى مباريات أخرى إنتهى مباريات الجولة الرابعة على النحو التالى :

المنصورة ١ بلدية المحلة ١
فاركو ٤ الحمام ٢
أبوقير للأسمدة ١ بيلا ١
دمنهور ١ مالية كفرالزيات ١
الرجاء ٠ الأوليمبى ٠

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 10 نقاط
2- دكرنس 9 نقاط
3- دمنهور 8 نقاط
4- غزل المحلة 7 نقاط
5- أبو قير 6 نقاط
6- الرجاء 6 نقاط
7- الحمام 4 نقاط
8- بيلا 3 نقاط
9- المنصورة 3 نقاط
10- بلدية المحلة نقطتين
11- المالية نقطتين
12- الأوليمبي نقطة وحيدة

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