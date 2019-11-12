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’’يلا شووت’’ مشاهدة مباراة كوت ديفوار وجنوب افريقيا بث مباشر KORA LIVE تايم سبورت رابط ماتش كوت ديفوار وجنوب افريقيا NOW

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:59 م
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بوابة الفجر
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يلا لايف شاهد البث الحي المباشر لمباراة منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب كوت ديفوار في المباراة التي ستقام اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر KOORA ONLINE على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما YALA SHOOOT PLUS.

كورة ستار وسوف تقام المباراة بين منتخب جنوب افريقيا ومنتخب كوت ديفوار في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة YALA KOORA بينما سوف تقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب KOORA ONLINE.

جول كورة وتأهل المنتخب المصري إلى الدور النصف نهائي بشكل رسمي GOAL KOORA عقب الفوز على منتخب غانا، ويتنافس منتخب الكاميرون مع منتخب غانا على البطاقة الثانية لعبور دور المجموعات COOL KOORA حيث تعد تلك البطولة هي المؤهلة لاولميياد طوكيو 2020.

يلا شوت بلس حيث يصعد اول ثلاث منتخبات إلى الأولمبياد مباشرة، وصرح شوقي غريب مدرب منتخب مصر بأن الفريق طموحه الوصول إلى الأولمبياد وتحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية KOORA LIVE وستكون تلك المباراة نارية بين منتخبي جنوب افريقيا وكوت ديفوار من أجل تحقيق أول ثلاث نقاط لهما في البطولة خلال تلك النسخة BEIN MATSH.

كورة لايف تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب وعلى البث المباشر الأسطورة ALASTORA وتضم المجموعة الثانية منتخبات زامبيا وكوت ديفوار ونيجيريا وجنوب أفريقيا KOORA STAR حيث انتهت الجولة الأولى بالتعادل في المباراتين، وسيلتقي منتخب كوت ديفوار مع منتخب زامبيا اليوم على ستاد السلام الدولي، بينما سيواجه منتخب زامبيا نظيره منتخب نيجيريا أيضاً YALA KOORA.
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