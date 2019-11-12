Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصدر أمني: والدة علاء عبدالفتاح زارته 8 مرات خلال شهر.. ولا صحة لما رددته

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:50 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
صرح مصدر أمني، أنه لا صحة لما رددته الدكتورة ليلى سويف والدة المتهم علاء عبد الفتاح (محبوس على ذمة القضية رقم ( ۱۳۰۹/ ۲۰۱۹ حصر أمن دولة عليا " التحريض على التظاهر ") من عدم زيارتها لنجلها منذ عامين.

وأكد، أنها قامت بزيارته عدد (۸) زیارات خلال الفترة من ( ۲۰۱۹/ ۱۰ / ۱۰ حتى ۲۰۱۹/ ۱۱ / ۹ ) وكان بصحبتها كريمتها منى أحمد ومحاميه طبقا للقواعد المنظمة الزيارات المحبوسين المودعين بالسجون.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

علاء عبد الفتاح

أخبار تهمك

أول رد فعل من سترلينج بعد استبعاده من تشكيلة منتخب إنجلترا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنظر المصريين أول ديسمبر المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

ورطة جديدة لمرتضي منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وجماهير الزمالك تُهاجمه

منذ 37 دقيقة

صفقة تبادلية تاريخية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 51 دقيقة

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 22 ساعة

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

منذ أقل من ساعة

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 22 ساعة

من جديد.. العروض السعودية تطارد طارق حامد

منذ 38 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يعثر على "بديل" حمدي فتحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل | كواليس مرعبة ومخيفة ينتظرها المصريون.. الأرصاد الجوية تصدر بيانا مهما بشأن حالة الطقس وتعلن درجات الحرارة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حريق هائل بفندق في شرم الشيخ وإصابة 7

منذ حوالي 6 ساعات

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:09 م

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

02:05 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:22 م

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

02:23 م

ورطة جديدة لمرتضي منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وجماهير الزمالك تُهاجمه

05:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status