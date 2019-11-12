مصدر أمني: والدة علاء عبدالفتاح زارته 8 مرات خلال شهر.. ولا صحة لما رددته

صرح مصدر أمني، أنه لا صحة لما رددته الدكتورة ليلى سويف والدة المتهم علاء عبد الفتاح (محبوس على ذمة القضية رقم ( ۱۳۰۹/ ۲۰۱۹ حصر أمن دولة عليا " التحريض على التظاهر ") من عدم زيارتها لنجلها منذ عامين.





وأكد، أنها قامت بزيارته عدد (۸) زیارات خلال الفترة من ( ۲۰۱۹/ ۱۰ / ۱۰ حتى ۲۰۱۹/ ۱۱ / ۹ ) وكان بصحبتها كريمتها منى أحمد ومحاميه طبقا للقواعد المنظمة الزيارات المحبوسين المودعين بالسجون.







