Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الخارجية يستقبل الممثل الأممي الخاص إلى ليبيا

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:48 م
Advertisements
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
Advertisements
 استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا "غسان سلامة"، وذلك لبحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وسُبل دفع مسار تسوية الأزمة في ليبيا.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري تناول خلال اللقاء مُحددات الموقف المصري اتصالاً بضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا، بما يحفظ وحدة الشقيقة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويدعم استعادة سيطرة مؤسسات الدولة الوطنية، ويُساهم في محاربة التنظيمات الإرهابية وإنهاء فوضى الميليشيات واستعادة الأمن ضمن تصور شامل لتنفيذ الاستحقاقات السياسية، وصولاً إلى تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي الشقيق في السيطرة على موارده ومقدراته.

واختتم حافظ، بأن اللقاء تضمن كذلك التشاور حول سُبل تفعيل المسار السياسي لتسوية الأزمة، فضلاً عن مسار التحضيرات الجارية حالياً لعقد مؤتمر برلين حول ليبيا، حيث أطلع الممثل الأممي الوزير شكري على آخر نتائج اتصالاته وجهوده مع الأطراف الليبية والإقليمية في هذا الصدد، مُثمناً الجهود المصرية المبذولة على صعيد إنهاء الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

Advertisements

أخبار تهمك

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنظر المصريين أول ديسمبر المقبل

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بأمر رينيه فايلر.. صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 21 ساعة

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. حريق هائل بفندق في شرم الشيخ وإصابة 7

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل | كواليس مرعبة ومخيفة ينتظرها المصريون.. الأرصاد الجوية تصدر بيانا مهما بشأن حالة الطقس وتعلن درجات الحرارة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يعثر على "بديل" حمدي فتحي في الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. انقلاب رينيه فايلر على "ثلاثي" الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية تاريخية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

منذ ساعتين

"أمطار مرعبة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المناطق وتصدر بيانا مهما (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ حوالي 21 ساعة

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:09 م

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:22 م

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

02:05 م

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنظر المصريين أول ديسمبر المقبل

02:42 م

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

02:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status