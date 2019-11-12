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أول دفعة من إيرادت كتاب "أيام في بيت المحترم" لصالح مؤسسة مجدي يعقوب(صور)

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:35 م
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شافكي المنيري
شافكي المنيري
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صرحت الإعلامية شافكي المنيري، خلال حفل توقيع كتاب "أيام في بيت المحترم" التي تحكي من خلاله عن كواليس وحياة الراحل ممدوح عبد العليم، أن جميع إيرادت الكتاب سوف تذهب بالكامل لمؤسسة الدكتور مجدي يعقوب.

وأستلمت مفوض الدكتور مجدي يعقوب أول دفعة من الكتاب خلال الحفل الذي ضم نخبة كبيرة من رجال الفن والإعلام والوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.

وتتحدث شافكي المنيري خلال الكتاب عن بداية تعارفهما وقصة حبهما التي بدأت في لندن، وزواجهما وابنتهما والمواقف الإنسانية منه، وعن لقبه الذي يحبه وكان يناديه دائمًا به الجمهور وهو المحترم.

وتطرقت خلال الكتاب حول أعماله الفنية، والجوائز الذي حصل عليها وما كتب عنه في عالم الفن، وما كتبه هو شخصيًا، وملامح عن حياته وتربيته التي انعكست على رؤيته الفنية والسياسية والثقافية.
أول دفعة من إيرادت كتاب "أيام في بيت المحترم" لصالح مؤسسة مجدي يعقوب(صور)
أول دفعة من إيرادت كتاب "أيام في بيت المحترم" لصالح مؤسسة مجدي يعقوب(صور)
أول دفعة من إيرادت كتاب "أيام في بيت المحترم" لصالح مؤسسة مجدي يعقوب(صور)
أول دفعة من إيرادت كتاب "أيام في بيت المحترم" لصالح مؤسسة مجدي يعقوب(صور)
أول دفعة من إيرادت كتاب "أيام في بيت المحترم" لصالح مؤسسة مجدي يعقوب(صور)
أول دفعة من إيرادت كتاب "أيام في بيت المحترم" لصالح مؤسسة مجدي يعقوب(صور)
أول دفعة من إيرادت كتاب "أيام في بيت المحترم" لصالح مؤسسة مجدي يعقوب(صور)
أول دفعة من إيرادت كتاب "أيام في بيت المحترم" لصالح مؤسسة مجدي يعقوب(صور)
أول دفعة من إيرادت كتاب "أيام في بيت المحترم" لصالح مؤسسة مجدي يعقوب(صور)
أول دفعة من إيرادت كتاب "أيام في بيت المحترم" لصالح مؤسسة مجدي يعقوب(صور)
أول دفعة من إيرادت كتاب "أيام في بيت المحترم" لصالح مؤسسة مجدي يعقوب(صور)
أول دفعة من إيرادت كتاب "أيام في بيت المحترم" لصالح مؤسسة مجدي يعقوب(صور)
أول دفعة من إيرادت كتاب "أيام في بيت المحترم" لصالح مؤسسة مجدي يعقوب(صور)
أول دفعة من إيرادت كتاب "أيام في بيت المحترم" لصالح مؤسسة مجدي يعقوب(صور)
أول دفعة من إيرادت كتاب "أيام في بيت المحترم" لصالح مؤسسة مجدي يعقوب(صور)
أول دفعة من إيرادت كتاب "أيام في بيت المحترم" لصالح مؤسسة مجدي يعقوب(صور)
أول دفعة من إيرادت كتاب "أيام في بيت المحترم" لصالح مؤسسة مجدي يعقوب(صور)
أول دفعة من إيرادت كتاب "أيام في بيت المحترم" لصالح مؤسسة مجدي يعقوب(صور)
أول دفعة من إيرادت كتاب "أيام في بيت المحترم" لصالح مؤسسة مجدي يعقوب(صور)
أول دفعة من إيرادت كتاب "أيام في بيت المحترم" لصالح مؤسسة مجدي يعقوب(صور)
أول دفعة من إيرادت كتاب "أيام في بيت المحترم" لصالح مؤسسة مجدي يعقوب(صور)
أول دفعة من إيرادت كتاب "أيام في بيت المحترم" لصالح مؤسسة مجدي يعقوب(صور)
أول دفعة من إيرادت كتاب "أيام في بيت المحترم" لصالح مؤسسة مجدي يعقوب(صور)
أول دفعة من إيرادت كتاب "أيام في بيت المحترم" لصالح مؤسسة مجدي يعقوب(صور)
أول دفعة من إيرادت كتاب "أيام في بيت المحترم" لصالح مؤسسة مجدي يعقوب(صور)
أول دفعة من إيرادت كتاب "أيام في بيت المحترم" لصالح مؤسسة مجدي يعقوب(صور)
أول دفعة من إيرادت كتاب "أيام في بيت المحترم" لصالح مؤسسة مجدي يعقوب(صور)
أول دفعة من إيرادت كتاب "أيام في بيت المحترم" لصالح مؤسسة مجدي يعقوب(صور)
أول دفعة من إيرادت كتاب "أيام في بيت المحترم" لصالح مؤسسة مجدي يعقوب(صور)
أول دفعة من إيرادت كتاب "أيام في بيت المحترم" لصالح مؤسسة مجدي يعقوب(صور)
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الكلمات المفتاحية

مجدي يعقوب حفل توقيع شافكي المنيري أيام في بيت المحترم

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