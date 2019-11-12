لـ"تحسين الخدمة".. تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء وبنك التعمير الألماني

تحاول وزارة الكهرباء ممثلة في الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى تطوير قطاعاتها وروفع مستوى كفاءة العاملين بها، عن طريق عقد مباحثات وتعاون مشترك مع الدول الأوروبية، حيث اتفقت الوزارة مؤخرًا مع الدكتور بيرند سيجفريد مدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة، وتورستين شنايدر مسؤول ملف الطاقة بالبنك والوفد المرافق لهما، على تعزيزسبل دعم وتحقيق لتعاون بين قطاع الكهرباء والبنك.

هذا التعاون تفرضه العلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والبنك حيث تعد مشاركة بنك التعمير الألماني في تمويل مشروعات القطاع ثقة في نجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشروعاته على أرض مصر والتي تجلت بوضوح خلال العقود الماضية، وفق بيان لوزارة الكهرباء اليوم الثلاثاء.

تغلب على تحديات كبيرة

تحديات كبيرة واجهتها مصر في توفير الطاقة للسوق المحلي خلال مرحلة سابقة، حيث تمكنت الحكومة على خلفية الاستقرار السياسي، واتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الطاقة للقضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، كما عمدت إلى استراتيجية القطاع للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، حيث يلعب القطاع الخاص دوراً هاماً في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة 2035، ونجح القطاع في إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة والتي ستصل إلى 6,6 جيجاوات بنهاية عام 2020.

تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا لتطور القطاع بهدف إيجاد حلول متكاملة بدخول القدرات المضافة من الطاقات المتجددة في الشبكة وتحقيق تكامل بينها وبين مصادر الطاقة المختلفة الأخرى، والتركيز على تنفيذ كافة مشروعات التطوير بكفاءة وجودة عالية، فضلا عن تطوير شبكتي النقل والتوزيع والتحول إلى الشبكات الذكية.

تحسين الخدمات

الوزير أكد على الاهتمام الكبير والجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع، موضحاً أنه جار العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل والتي من المقرر الانتهاء من نسب كبيرة من تطويرها بنهاية العام القادم، حيث يتم على التوازي تدعيم شبكات توزيع الكهرباء لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة وتطوير مراكز التحكم والتي تقوم به الوزارة بالفعل ضمن خطط تطويرها، حيث يتم إضافة حوالي 47 مركز تحكم لرفع مستوى جودة الأداء.

محطة ضخمة لتوليد الكهرباء

كما يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين، لزيادة إمكانية تكامل الطاقات المتجددة مع الطاقات المائية لتعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقات المتجددة، مؤكداً على إمكانية التعاون مع البنك في توفير الدراسات الخاصة بأماكن جديدة ومنها الأقصر وأرمنت.

كما أشاد ممثلو بنك التعمير الألماني بالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها خلال فترة وجيزة، معربين عن رغبة البنك في تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة في مجال الطاقة المتجددة والشبكات الذكية والمشروعات المائية الصغيرة واستكمال الدراسات الخاصة بها وكذلك مجالات تحسين كفاءة الطاقة، وهناك استعداد من جانبهم لتقديم خبراتهم ودراساتهم في مجال توليد الطاقة من حرارة باطن الأرض، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة وتحقيق التكامل بينهما وتخزين الطاقة واستخدام البطاريات اللازمة لذلك.

في الوقت ذاته أعرب ممثلو البنك الألماني عن رغبة البنك في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر وزيادة حجم التعاون بين قطاع الكهرباء المصري والبنك في كافة المجالات، كما أشادوا بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبيرة في كافة المجالات.