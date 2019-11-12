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مؤشر سوق دبي المالي يهبط بنسبة 0.42% في ختام التعاملات
الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:17 م
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نيفين سمير
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سوق دبي المالي
أنهي سوق دبي المالي تعاملات اليوم الثلاثاء علي تراجع مع تعرض السوق لموجة حادة من جني الأرباح تسببت في تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.42 بالمائة، بما يُوازي 11.13 نقطة، لينهي عند 2662.57 نقطة. تزامناً مع هبوط القياديات وحدوث عمليات جني أرباح.
وشهدت سوق دبي المالي تداولات علي عدد 84.54 مليون سهم، بسيولة وصلت إلى 186.56 مليون درهم، بعد تنفيذ 2566 صفقة ،ومن حيث القيمة السوقية، فقد هبطت بمقدار 1.45 مليار درهم إلى 364.93 مليار درهم، مقابل 366.39 مليار درهم في جلسة أمس.
وعلي مستوي أداء القطاعات بسوق دبي المالي فقد هبط قطاع الخدمات بنسبة 2.04 بالمائة، ثم السلع الاستهلاكية بنسبة 0.83 بالمائة، وتلاه البنوك بنسبة 0.73 بالمائة، ثم العقارات بنسبة 0.16 بالمائة، بينما ارتفع وحيداً قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.58 بالمائة.
وهبط 19 سهماً كان في صدارتها سهم الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين بنسبة 10 بالمائة، بينما ارتفع 12 سهماً وكان في مقدمتها سهم مجموعة السلام القابضة، المدرجة بسوق دبي المالي وبورصة الكويت بنسبة 5.41 بالمائة ،وكان الأكثر تداولاً من حيث الحجم سهم شركة ديار للتطوير العقاري بعد تداول 15.01 مليون سهم، فيما كان الأنشط من حيث القيمة سهم بنك الإمارات دبي الوطني بسيولة وصلت إلى 43.10 مليون درهم.
وكان أكثر الأسهم هبوطاً سهم شركة أراتبك القابضة بنسبة 2.23 بالمائة، وانخفض سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.21 بالمائة، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة 0.98 بالمائة، وتلاه سهم شركة داماك العقارية بنسبة 0.95 بالمائة، ثم سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 0.48 بالمائة ، بينما ارتفع سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 0.80 بالمائة، ثم ارتفع هامشياً سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.76 بالمائة.
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