وزاة التجهيز تتخذ مجموعة من الإجراءات لتأمين التدخلات خلال نزول الأمطار

حرصا على الرفع من استعدادات وتأهب المصالح المختصة، بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لمجابهة الطواري والكوارث، وتأمين التدخلات الضرورية خاصة في مجال الطرقات وحماية المدن من الفيضانات في هذه الفترة والأشهر المقبلة التي تتميز بتهاطل الامطار بكميات هامة في فترات وجيزة أحيانا، أذن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية السيد نور الدين سالمي بتكوين فريق عمل فني من المصالح المعنية بالوزارة.





وقد عهدت إلى الفريق المذكور، مهمة التنقل الى كل الولايات للوقوف على مدى استعدادات المصالح الجهوية والمركزية لمجابهة موسم الامطار والثلوج، إلى جانت زيارة حضائر مشاريع طرقية وحماية المدن من الفيضانات والنقاط الزرقاء بالطرقات المرقمة، مع رفع النقائص والاختلالات الملاحظة ميدانيا في تقارير يتم متابعتها والحرص على تجاوزها في أقرب الآجال.





وقد انطلق عمل هذا الفريق نهاية شهر أكتوبر 2019، حيث أدى 05 زيارات معانة شملت ولايات (اريانة وصفاقس وقابس ومدنين وتطاوين، وتم برمجة تنظيم زيارات معاينة الى بقية الولايات وفق برنامج محدد.





ودعا الوزير كافة الهياكل المعنية مركزيا وجهويا الى اتباع الإجراءات التالية:





- اتخاذ التدابير الوقائية الازمة للحد من المخاطر والقيم بحملات نظافة متواترة وتعهد الطرقات والجسور وشبكات تصريف مياه الامطار الراجعة بالنظر للوزارة ومنشأت الحماية من الفيضانات، ووضع خطة عملية لمعالجة النقاط الزرقاء لتفادي تراكم مياه الأمطار مع تسخير كل الإمكانات الضرورية من ذلك وسائل ذاتية ومقاولات والمقاولات الصغرى للبرنامج التحفيزي.





- تدعيم اليقضة وتكثيف المتابعة الميدانية لحالة الطرقات خاصة من قبل رؤساء الفروع،





- الحفاظ المتواصل على جاهزية وقدرة المصالح المختصة للتدخل السريع والناجع عند الحاجة من خلال تعبئة الإمكانات البشرية والمعدات والوسائل المادية الازمة في الغرض،





- توفير المعلومات والبيانات حينيا وبالدقة المطلوبة وتداولها مع الإدارة المركزية





-إحكام التنسيق ومواصلة العمل مع الهياكل الاخرة المعنية والسادة الولاة في إطار اللجنة الوطنية الدائمة أو اللجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة طبقا للنصوص الجاري بها العمل





- تنفيذ التوصيات والقرارات التي تم اتخاذها بمناسبة الاجتماعات الإقليمية التي تم عقدها مؤخرا شملت ولايات الشمال والوسط والجنوب والتي خصصت لمتابعة استعدادات مصالح الوزارة لموسم الامطار.





وللاشارة فقد ادى السيد وزير التجهيز والاسكان و التهيئة الترابية منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، زيارات ميدانية مرفوقا فرق من الإدارات المركزية والجهوية لتونس الكبرى، من أجل تكثيف العمل للقضاء على النقاط الزرقاء وصيانة وجهر وتنظيف البالوعات واعادة التهيئة، شملت عديد من الطرقات المرقّمة (الوطنية 3، 7، 9 و10 والجهوية 21، 22، 33، 36 و533 والمحلية 39...)، بالإضافة الى زيارة ميدانية لعدد من منشآت الحماية من الفيضانات بولايات تونس الكبرى (تونس، منوبة، بن عروس، اريانة).