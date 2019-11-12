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هذا الرجل تحبه ياسمين صبري

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:09 م
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ياسمين صبري
ياسمين صبري
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تصدرت الفنانة  ياسمين صبري ترندات جوجل اليوم الثلاثاء الموافق 12/11/2019، في مصر والسعودية، بعد ظهورها في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس، حيث ذكرت ياسمين صبري في الحلقة مواصفات فتى أحلامها، ومن هنا ننشر مواصفات الرجل الذي تحبه ياسمين صبري وترغب في الزواج منه.

هذا الرجل تحبه ياسمين صبري

وقالت ياسمين إنها تفضله الرجل صاحب البشرة القمحاوية أو البشرة السمراء، وترغب الزواج من رجل طويل القامة، وأن يكون رياضي مثلها.

حرصت ياسمين صبري على ذكر مواصفات الرجل الذي تحبه وترغب في الزواج منه، في برنامج صاحبة السعادة، مشيرة إلى أنه تفضل الرجل ذو لحية خفيفة وشعر أسود ناعم وعيون سوداء، وبدون كرش ولا شنب.

فتى أحلام ياسمين صبري.. "ما يكونش بخيل.. ومتأني"

تمنت ياسمين صبري أن يكون الشخص الذي تحب أن تتزوج منه أن يكون هادئ الطباع ومتأني في اختيار القرار، ويكون غير سلبي في تصرفاته، وغير بخيل، موضحة أنها ترغب الزواج من رجل مثقف مدرك ولديه ثقافة عالية، بجانب الإهتمام بها والإحساس بمشاعرها.

ياسمين صبري عن فتى أحلامها: "عايزاه راجل"

وأردفت ياسمين صبري في برنامج صاحبة السعادة بأنها ترغب الزواج من شخص يكون رومانسي وحساس ويتصرف معها بطريقة تليق بمشاعرها كأنثى، متمنية أن يكون راجل في تصرفاته معها وغير سلبي ومندفع، قائلة "لو لقيته هنزل صورته على السوشيال ميديا".

من هي ياسمين صبري؟

ياسمين صبرى فنانه اسكندرانية كان لجمالها الشرقي فضل كبير في معرفة الجمهور السريعة لها، واختيرت ضمن أجمل 100 وجه في ٢٠١٧، ويعمل والد ياسمين طبيب وياسمين كانت بطلة سباحة مثل والدتها.

فتى أحلام ياسمين صبري لم يكن زوجها

أوضحت ياسمين صبرى في استضافة سابقة لها نفس البرنامج صاحبة السعادة، أنها متزوجة منذ خمس سنوات و أن زوجها يدعو محمد وتقول له دودي وأنها سعيدة في حياتها وأنها ست بيت شاطرة وماهرة في إعداد أشهى الاكلات.

سرعان ما انفصلت ياسمين عن زوجها بعد هذه الحلقة، وقيل أنها كانت متزوجة طبيب بعد قصة حب رغم فارق السن بينهما حيث كان يكبرها بكثير، وكانت زوجة ثانية بدون علم الزوجة الأولى وقيل أن بعد تلك الحلقة تم الانفصال بسبب علم الزوجة الأولى بهذه الزيجة.

نفي شائعات عن ياسمين صبري

وتعد حلقة ياسمين صبري في صاحبة السعادة أمس وذكرها لمواصفات فتى أحلامها، تكذيب واضح لشائعات ظهرت عن ياسمين تفيد زواجها من شخصية عربية ثرية وهذا ما نفته ياسمين صبري من قبل وتنفيه ثانية مع صاحبة السعادة.
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