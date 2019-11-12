هجوم حديقة الملز.. لحظات من الخوف والهلع

سلاح أبيض وطعن أشخاص



تفاصيل الحادث



متابعة على الفور



الدفع بفرق إسعافية



هجوم حديقة الملز يتصدر تويتر



ضمن رؤية 2030



حدائق الملز



أكبر حديقة مغطاة في العالم



مواصفات خاصة







وقع هجوم بحديقة الملز، استهدف فريق مسرحي مشارك ضمن فعاليات الملز الترفيهية، مساء أمس الاثنين، وأدى هذا الهجوم إلى إحداث حالة من الخوف والهلع عقب وقوعه في حديقة الملك عبدالله، علي يد مقيم يمني، بالعاصمة الرياض.وشهد هجوم حديقة الملز طعن 4 أشخاص من أعضاء فرقة المسرحية في عرض ضمن الفعاليات الترفيهية، بالعاصمة الرياض، على يد مقيم يمني (33 عاما)، وبحوزته سلاح أبيض (سكين).ووقع هجوم حديقة الملز في تمام الساعة الـ8 من مساء أمس، حيث هاجم المقيم اليمني رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية أثناء مشاركتهم، بحسب شاكر بن سليمان التويجري، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض.من جانبه أكد ياسر الجلاجل المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، بأن هجوم حديقة الملز شهد علي الفور مباشرة فرق الهلال الأحمر المتواجدة والمشاركة في منتزه الملك عبدالله بحي الملز، وتم تدعيم الفرقة على الفور بفرق أخرى لمباشرة الحدث؛ لتكون في وضع الاستعداد التام.وأوضح "الجلاجل"، بأنه تلقت الفرق المشاركة في المنتزه بلاغًا من أحد المنظمين بوجود حالات طعن في حديقة الملك عبدالله، وتم على الفور مباشرة الحادث، وإبلاغ غرفة العمليات بتدعيم الفرقة، وعلى الفور تم توجيه تسع فرق إسعافيه للحدث.وتابع المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، موضحاً أن الفرق الإسعافية قامت بنقل حالتي طعن في حديقة الملك عبدالله عن طريق الهلال الأحمر، ونقل حالتين عن طريق وزارة الصحة، فيما قدمت الرعاية الطبية للمصابين؛ الذين تعرضوا لجروح سطحية، مؤكدا بأنه حالتهم الصحية مستقرة ويلقون العناية الطبية اللازمة.وتصدر هاشتاج "هجوم حديقة الملز"، قائمة الأكثر تداولا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بالسعودية، وسط حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما طالبوا بتشديد الرقابة الأمنية؛ لمنع تكرار هذا الحادث.وتنظم الهيئة العامة للترفيه، والذي يترأسها المستشار تركي آل الشيخ، العشرات من الحفلات الغنائية داخل المملكة العربية السعودية، خلال الفترة الأخيرة؛ ضمن رؤية 2030، الذي ينتهجها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الذي أجرى إصلاحات موسعة في المملكة العربية السعودية، والتي سمح من خلالها بإقامة الحفلات الموسيقية، وفتح دور السينما من جديد، والسماح للسيدات بقيادة السيارات في إطار مشروع.وتعود تسميه حدائق الملك عبد الله العالمية، بهذا الاسم "الملز" نسبة إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية سابقاً، وهي حدائق تكلفتها تزيد على 1.6 مليار ريال سعودي.وتعد أكبر حديقة مغطاة في العالم، بمساحة 2.2 مليون متر مربع، حيث تقع غرب مدينة الرياض بمحاذاة طريق جدة السريع، حيث تجمع بين نماذج متعددة من الحدائق العالمية القديمة والحديثة، وبيئات مناخية مختلفة.وتتكون من مجموعة حدائق كبري، وقد صُممت على شكل هلالين تبلغ مساحتهما 24 فداناً، حيث تهدف إلى تثقيف الزوار بالتغيرات النباتية، التي حصلت منذ الآف السنين في المنطقة الصحراوية؛ لتثقيفهم على تغييرات النشوء والتطور والتكيف للنباتات.