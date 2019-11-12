Advertisements
Advertisements
Advertisements

"متهم في 5 قضايا".. حبس عاطل لاتجاره في السلاح بالمرج 4 أيام

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:16 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
Advertisements
أمرت نيابة المرج الجزئية، بحبس عاطل لاتجاره في السلاح، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول نشاط المتهم الإجرامي. 

وكشفت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات لمباحث قسم شرطة المرج مفادها أن "م. ع"، 33 سنة، عاطل والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما 2482 لسنة 2013م المطرية "سلاح ناري" والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 5 قضايا ( سلاح، غش، تبديد ) بإجمالي حبس 4 سنوات، 11 شهر بحيازته أسلحة نارية بقصد الاتجار بها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوه من وحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم وبحوزته 2 فرد خرطوش عيار 16مم، 9 طلقات من ذات العيار"،، 5 طلقات خرطوش عيار 12مم. 

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. انقلاب رينيه فايلر على "ثلاثي" الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بأمر رينيه فايلر.. صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"أمطار مرعبة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المناطق وتصدر بيانا مهما (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يعثر على "بديل" حمدي فتحي في الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. حريق هائل بفندق في شرم الشيخ وإصابة 7

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنظر المصريين أول ديسمبر المقبل

منذ ساعتين و 10 دقيقة

صفقة تبادلية تاريخية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

منذ ساعتين

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 21 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ حوالي 21 ساعة

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل | كواليس مرعبة ومخيفة ينتظرها المصريون.. الأرصاد الجوية تصدر بيانا مهما بشأن حالة الطقس وتعلن درجات الحرارة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

القبض على عاطل وبحوزته قطعتي سلاح و73 طلقة في حلوان

القبض على عاطل مطلوب في 3 قضايا مخدرات بمصر القديمة

ضبط عاطل يتاجر في الأسلحة النارية بالمرج

"الاستروكس سيد الموقف".. ضبط تشكيل عصابي بالمطرية

"هيروين وفرد خرطوش".. حبس مسجل خطر لاتجاره بالمخدرات في الخليفة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:09 م

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:22 م

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

02:05 م

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنظر المصريين أول ديسمبر المقبل

02:42 م

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

02:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status