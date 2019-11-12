"متهم في 5 قضايا".. حبس عاطل لاتجاره في السلاح بالمرج 4 أيام

وكشفت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات لمباحث قسم شرطة المرج مفادها أن "م. ع"، 33 سنة، عاطل والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما 2482 لسنة 2013م المطرية "سلاح ناري" والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 5 قضايا ( سلاح، غش، تبديد ) بإجمالي حبس 4 سنوات، 11 شهر بحيازته أسلحة نارية بقصد الاتجار بها وتحقيق أرباح غير مشروعة.



وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوه من وحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم وبحوزته 2 فرد خرطوش عيار 16مم، 9 طلقات من ذات العيار"،، 5 طلقات خرطوش عيار 12مم.



وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.



أمرت نيابة المرج الجزئية، بحبس عاطل لاتجاره في السلاح، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول نشاط المتهم الإجرامي.