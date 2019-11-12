قطاع البنوك التجارية يقود مؤشر سوق البحرين المالي للتراجع بختام التعاملات





سوق البحرين المالي





أنهي سوق البحرين المالي تعاملات اليوم الثلاثاء، وهبط مؤشر السوق بنسبة 0.37 بالمائة، بما يُوازي 5.67 نقطة، ليغلق عند 1510.24 نقطة، مقابل 1515.91 نقطة في جلسة أمس علي تراجع بضغوط انخفاض قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.61% ، وجري التداولات بسوق البحرين المالي علي عدد تداول 2.26 مليون سهم، بقيم تداول وصلت إلى 372.505 ألف دينار.









وعلي مستوي أداء القطاعات بسوق البحرين المالي ، فقد هبط كلاً من قطاع الصناعة، الاستثمار، والخدمات بنسبة 0.46 بالمائة، و0.12 بالمائة لكل منهما.









أما عن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق البحرين المالي ، فحاز سهم شركة ناس علي المركز الأول في القائمة الحمراء بنسبة 7.22 بالمائة، وتلاه سهم بنك البحرين الإسلامي بنسبة 2.50 بالمائة، وجاء ثالثا سهم البنك الأهلي المتحد-البحرين بنسبة 1.02 بالمائة ، وعلي النقيض ، فقد إرتفع سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.61 بالمائة، ثم جاء ثانيا سهم شركة أي بي إم تيرمينالز بنسبة 0.40 بالمائة، ثم سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.14 بالمائة ، وكان الأنشط من حيث حجم التداولات سهم مجموعة جي إف إتش المالية المُدرجة في بورصة البحرين، بورصة الكويت، وسوق دبي المالي بعد تداول 1.20 مليون سهم.







