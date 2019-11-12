أسعار الحديد اليوم في مصر.. وتفاوت في سعر حديد عز بالأسواق

أسعار الحديد اليوم في مصر





تحاول أسعار الحديد اليوم في مصر إلتقاط الأنفاس بعد الارتفاع الأخير في الأسعار الذي تراوح ما بين 200 إلي 500 جنيهًا، وأعلنت مجموعة من المصانع رفع سعر طن الحديد بداية من تعاملات أمس الإثنين، من ضمنها حديد بيانكي وحديد عز والسويس للصلب ومصر إستيل، لتسيطر حالة الإضطراب على أسعار مواد البناء في مصر، وتتابع بوابة الفجر أسعار مواد البناء لحظة بلحظة.









سعر حديد عز اليوم الثلاثاء





يمر سعر حديد عز بتفاوت في الأسعار بعد أن تم رفع سعر طن حديد عز مرتين خلال فترة قصيرة، كان أخرهم أمس حيث صعد سعر حديد عز بنحو 200 جنيه للطن لتسجل 10370 جنيهًا للأطوال، و9940 جنيهًا للفائف، وذلك للمرة الثانية خلال الشهر الماضي وسبق أن رفع المصنع الأسعار بنحو 20 جنيهًا مطلع الشهر الجاري.













أسعار الحديد اليوم فى مصر









سجل سعر حديد المصريين 10 آلاف جنيه للطن









سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن









سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن









سعر حديد بشاي 10 آلاف و100 جنيه للطن









سعر حديد المراكبي 10 آلاف للطن









سعر حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن









سعر حديد المعادي سجل 9 آلاف و850 جنيه للطن









سعر حديد الجارحي اليوم 9600 جنيه للطن









سعر حديد السويس 10 ألاف جنيه للطن









سعر حديد عنتر 9740 جنيهًا للطن













تحرك أسعار الحديد خلال 2019



