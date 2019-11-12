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أسعار الحديد اليوم في مصر.. وتفاوت في سعر حديد عز بالأسواق
الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:06 م
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الفجر الاقتصادي
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أسعار الحديد اليوم في مصر
تحاول أسعار الحديد اليوم في مصر إلتقاط الأنفاس بعد الارتفاع الأخير في الأسعار الذي تراوح ما بين 200 إلي 500 جنيهًا، وأعلنت مجموعة من المصانع رفع سعر طن الحديد بداية من تعاملات أمس الإثنين، من ضمنها حديد بيانكي وحديد عز والسويس للصلب ومصر إستيل، لتسيطر حالة الإضطراب على أسعار مواد البناء في مصر، وتتابع بوابة الفجر أسعار مواد البناء لحظة بلحظة.
سعر حديد عز اليوم الثلاثاء
يمر سعر حديد عز بتفاوت في الأسعار بعد أن تم رفع سعر طن حديد عز مرتين خلال فترة قصيرة، كان أخرهم أمس حيث صعد سعر حديد عز بنحو 200 جنيه للطن لتسجل 10370 جنيهًا للأطوال، و9940 جنيهًا للفائف، وذلك للمرة الثانية خلال الشهر الماضي وسبق أن رفع المصنع الأسعار بنحو 20 جنيهًا مطلع الشهر الجاري.
أسعار الحديد اليوم فى مصر
سجل سعر حديد المصريين 10 آلاف جنيه للطن
سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن
سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن
سعر حديد بشاي 10 آلاف و100 جنيه للطن
سعر حديد المراكبي 10 آلاف للطن
سعر حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن
سعر حديد المعادي سجل 9 آلاف و850 جنيه للطن
سعر حديد الجارحي اليوم 9600 جنيه للطن
سعر حديد السويس 10 ألاف جنيه للطن
سعر حديد عنتر 9740 جنيهًا للطن
تحرك أسعار الحديد خلال 2019
هوت أسعار الحديد في بشكل قوي مطلع العام الجاري، لتتراجع بنحو ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الماضى بعد تراجع أسعار البليت بنحو 70 دولار ليسجل متوسط سعر الطن من خام الحديد "البليت" 655 دولار، بجانب تخفيض مجلس الوزارء سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات، ويضاف على ذلك تراجع أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة، ليعاود الصعود مرة أخر خلال الشهر الجاري مع ارتفاع أسعار البليت لتسجل نحو 700 دولار للطن بجانب ارتفاع سعر الخردة بنحو 100 دولار للطن، وسجلت قيمة الارتفاع منذ بداية الشهر وحتى الأن نحو 800 جنيهًا.
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